中国の国連大使は、安全保障理事会の会合で、台湾有事をめぐる高市総理の発言について改めて撤回するよう求め、日本の国連大使が「日本に対する根拠なき発言は遺憾である」と反論しました。

【映像】国連の安保理会合の様子

国際平和などについて議論する国連の安保理会合の場で15日、中国の傅聡国連大使は高市総理の発言について「中国の内政への露骨な干渉だ」と批判しました。また、「アジアや世界の平和に深刻なリスクをもたらしている」と主張した上で、「台湾は中国の領土から切り離せない一部だ」と強調し、発言を撤回するよう改めて求めました。

その後、発言の機会を得た日本の山崎和之国連大使は「日本に対する根拠なき発言は遺憾である」と反論した上で、「今回は『平和のためのリーダーシップ』をテーマに議論する場であり、中国側の発言は加盟国間の分断を助長するのみならず、国連の未来に向けた建設的な議論を奪うものだ」と批判しました。その上で、「武力攻撃が発生していないにもかかわらず日本が自衛権を行使するという中国の見解は完全に誤りであり、見解の相違は迅速に対処されるべきだ」と述べました。

中国側はこれまでに国連総会でも日本を非難し、国連のグテーレス事務総長に対して発言の撤回を求める書簡を2度送るなど、批判を繰り返しています。（ANNニュース）