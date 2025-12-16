フレームの縦横比が『テトリス』っぽいもんなぁ。

テレビゲームは小さい画面でチマチマ遊ぶより、大きな画面の方が迫力があるというもの。細かいグラフィックもハッキリ見えて、目も疲れないし良いことばかりかと思います。

高さ150mの『テトリス』

12⽉11⽇〜13日、究極的に巨大なディスプレイがエナジードリンクのRed Bull（レッドブル）により実現。アラブ首長国連邦にある全長150mのツインタワー（＋93mの橋）「ドバイフレーム」に2,800機のドローンを使用し、落ち物パズルの元祖『テトリス』世界選手権の決勝大会が開催されました。

夜空を背景にしているのが壮大ですが、「ドバイフレーム」が巨大すぎてプレイヤーとは結構な距離が必要っぽいですね。よく見ると光っていない場所にも規則的な点々があるので、ドローンがドットの役割をしているんだと思われます。

フレーム外でカウントされるスコアや、次に落ちてくるテトリミノも表示されていますね。ゲームがちゃんとプレイアブルに再現されているのが見て取れます。

1プレイで1,400機が飛んだ

ゲームにはトータル2,800機のドローンが使用され、1プレイヤーにつき1,400機が投入されたとのこと。充電池の持ち時間などがあるでしょうから、おそらく1試合ごとに総取り替えになったのでしょう。

Image: Red Bull

60カ国のチャンピオンが集結

プレイ時間は1人5分で、スコアを競いました。優勝は16万8566点を叩き出したトルコのフェフミ・アタラーさん。決勝の対戦相手は5万7164点だったペルー代表のレオ・ソロザノさん。日本代表選手AKさんは予選をトップ3通過したものの、最後はベスト16だったそうな。

大会には開発者のアレクセイ・パジトノフ氏と、『テトリス』の権利を持ち世界に広めたヘンク・ロジャース氏も応援に駆け付けたとのこと。歴史に名を刻む大会になりましたね。

デカい画面だけでもスゴいのに、ドローンを使ってさらに上をゆくレッドブル。プロジェクションマッピングでも良さそうなもんですが、遊び心がハンパないです。

レッドブル、『テトリス』を授ける

ちなみにレッドブルは、ドリンクの缶を模した携帯用『テトリス』も作っています。1万個の限定モデルですが、残念ながら日本では買えないんですって。どんだけ『テトリス』が好きなのでしょうね？

