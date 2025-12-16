自身のXに投稿

米大リーグなどを取材する米ニューヨーク州地元紙「ニューヨーク・ポスト」の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏は、来日中の一幕を自身のXに公開。美しい日本のシンボルの姿には、記者仲間やファンからも称賛の声があがっている。

夕日に照らされた富士山。山頂付近は白い雪に覆われている。ヘイマン氏は、美しい富士の絶景を写した写真を自身のXに投稿しながら「東京は最高だ」と記している。高層ビルも見下ろす高い位置から撮影したようだ。

ヘイマン氏は大リーグの移籍情報などを積極的に発信している日本のファンの間でも有名な敏腕記者。先日もホワイトソックスが、今季までDeNAでプレーしていたアンソニー・ケイ投手を獲得したことを報じるなど、日本球界にも精通している。

ヘイマン氏の投稿には、記者仲間も賛同。MLB公式に寄稿するカイル・グレイザー記者から「共感するよ。私の大好きな町の一つだ。日本全体が素晴らしいんだ」という声や、米ニューヨーク州スポーツ専門ラジオ局「WFAN スポーツ・ラジオ」でホストを務めるロリ・ルビンソン氏から「本当に羨ましい。私のマーケティング会社の同僚の何人かが日本に行ったことがあるんだが、絶賛していたんだよ。楽しんでいるようで良かった」といった声が届いた。



