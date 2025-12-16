結局“この色”が1番かも！【しまむら】大人に似合う♡「モノトーンアイテム」

冬の静けさとリンクするのは、シックで合わせやすい「モノトーンアイテム」。【しまむら】に足を運べば、大人女性の装いにすぐにプラスできそうな、主役級アイテムが見つかりそう。手頃な価格ながらも、トレンドが反映されているため、投入したとたんにおしゃれのアップデートが完了するはず。「なんだかんだ言ってモノトーンが1番使える！」そんな大人におすすめしたいモノトーンアイテムをピックアップしました。

フリルの甘さをさりげなくセーブ

【しまむら】「キモウチェックフリルクロスBL」\1,639（税込）

「最近白黒ばっかり買っちゃってる」という@marino12131さんが購入したのは、シーズンムード満点の起毛素材のチェック柄のシャツ。袖を飾る細いリボンがトレンドを後押しすると同時に、大人可愛いアクセントになってくれそう。フリルもついたガーリーな仕様でも、落ち着いたモノトーンなら甘さをほどよく中和して、大人女性も取り入れやすいはず。スウェットパンツとスニーカーを合わせて、リラックス感のあるコーデが今の気分に合うかも。

カーヴィーシルエットとチャコールグレーでこなれ見え

【しまむら】「ニットカーブパンツ」\1,969（税込）

ウエストから裾にかけてゆったりカーブを描くシルエットで、トレンド感のある着こなしが叶いそうなパンツはダークなチャコールグレーでこなれ見えしそう。体のラインを拾わずにヒップや太ももをカバーして、着痩せも狙えそうです。ブラックに近いけれどより柔らかいチャコールグレーは、曲線的なシルエットとマッチ。一点投入で、こなれたコーデに見せてくれるはず。

カジュアルな素材でも上品見え

【しまむら】「キモウルーズニットCD」\1,969（税込）

グレーの中でも上品でスッキリした印象のライトグレーは、ふんわりした素材と好相性。知的で都会的なムードが漂い、ルーズなカーディガンでも上品に着こなせるはず。@marino12131さんは、キリリとキレイ見えするブラックのパンツと合わせ、程よい脱力感のあるスタイリッシュなコーデに。「ふわふわ手触りで気持ちいい」そうなので、自宅でのリラックスタイムにも◎

トレンドバッグもブラックが◎

【しまむら】「TT＊Pツキゴウヒ2WAY」\2,970（税込）

バッグのトレンドといえば、横長のボストンタイプ。クラシックな美しさがあり、この冬のトレンドでもあるテーラリングアイテムともお似合いです。たっぷり持ち物を収めてくれそうな、やや大きめのサイズ感でも引き締まって見えるブラックを選ぶことで、シャープに見せてくれるはず。「モノトーンコーデに投入するには地味かも……？」そんな風に感じた人は、@marino12131さんのようにおしゃれなバッグチャームをジャラ付けすると、さらなる旬度アップを狙えるかも。

