¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¬¤¤Þ¤¹¡×ÂÎÁà¡ÈÆâÂ¼Ä¶¤¨¡É36ºÐ¤Ç¸½Ìò¡¢ÅÄÃæÍ¤Åµ¤¬ÉÁ¤¯°ú¤ºÝ¡ÖÈþ¤·¤¯½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×
Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡ÂÎÁà¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÉü³è¤ËÊ¨¤¤¤¿2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤«¤é¡¢9Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£ÆâÂ¼¹ÒÊ¿¤µ¤ó¤é¶â¥á¥À¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°úÂà¤¹¤ëÃæ¡¢¤¤¤Þ¤ÀÈþ¤·¤¯ÂÎ¤òÁà¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¤¤¤ë¡£ÅÄÃæÍ¤Åµ¡ÊÅÄÃæÂÎÁà¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼º£¤âÆ®¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£ÉÁ¤¯°ú¤ºÝ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼þ°Ï¤«¤é¡ÖÀç¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿36ºÐ¤Ë¡¢Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÇ÷¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦¿ùËÜ Î¼Êå¡Ë
¡¡ÅÄÃæ¤Ë²ñ¤¦¤Î¤Ï4¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤À¤í¤¦¤«¡£11·î29Æü¤Ë36ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂÎÁà³¦¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»»þ´Ö¤Î10Ê¬°Ê¾åÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£½À¤é¤«¤¯¾Ð¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ç¤¤ëÌÜ¿¬¤Î¥·¥ï¤¬¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÃ¯¤«¤Ê¤Ã¤Æ¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£35ºÐ¤ÏÌî¸¶¤Ò¤í¤·¡Ê¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢36ºÐ¤Ï¥Ý¥ë¥³¡¦¥í¥Ã¥½¡Ê¹È¤ÎÆÚ¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏºÇ¶á¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡ØÀç¿Í¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£±éµ»¤ò¸«¤Æ¤Ê¤Î¤«¡¢Ç¯Îð¤ò¸«¤Æ¤Ê¤Î¤«¡¢Îý½¬ÊýË¡¤ò¸«¤Æ¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤Í¡×
¡¡¥Ý¥ë¥³¡¦¥í¥Ã¥½¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤Ê¡ÖÈô¤Ð¤Í¤§ÆÚ¤Ï¤¿¤À¤ÎÆÚ¤À¡×¡£ÅÄÃæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¿¤À¤ÎÂÎÁàÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£36ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¡¢Æ®Áè¿´¤òÍã¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢·ë²Ì¤Ê¤ó¤ÆÆó¤Î¼¡¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾å¼ê¤¤Ç¯²¼¤ÎÁª¼ê¤È¤«¸«¤Æ¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ø¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡£¡Ø¤³¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤Þ¤À¼ý¤Þ¤é¤ó¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢²æ¤Ê¤¬¤é¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡34ºÐ¤ÇÎ×¤ó¤ÀºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í¡£¼ã¤ºÍÇ½¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹Ãæ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÚÉä¤òÁè¤¤¡¢¤ï¤º¤«¤Êº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£°ìÈÌÅª¤ÊÂª¤¨Êý¤ò¤¹¤ì¤ÐÂç·òÆ®¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Ç¥Ù¥¹¥È5¤Ë¤ÏÆþ¤ë²ù¤·¤µ¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð·Ð¤Ä¤Û¤É¡¢Ê¨¡¹¤È¡Ä¡Ä¡£»Å»ö¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÃæ·Ñ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤·¤é²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò½Ë¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Ñ¥ê¤Ë¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤è¤®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Î¶â¤òÃÎ¤ëºÇ¸å¤ÎÁª¼ê¤Ë
¡¡ÂÎÁà¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤¬ºÇ¤âµ±¤¯¾ì½ê¡¢¸ÞÎØ¤ò¤¤¤Ä¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¤Ï¡¢ÃÄÂÎÁí¹ç¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡£4Ç¯¸å¤Î¥ê¥ª¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤ËÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÆâÂ¼¹ÒÊ¿¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤áÇò°æ·ò»°¤µ¤ó¡¢²ÃÆ£Î¿Ê¿¤µ¤ó¡¢»³¼¼¸÷»Ë¤µ¤ó¤Ï´û¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£ÅÄÃæ¤Ï¥ê¥ª¤Î¶â¤òÃÎ¤ëºÇ¸å¤ÎÂÎÁàÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë±éµ»¤Ë¿¼¤ß¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥ê¥ª¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£¤Î¼«Ê¬¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡2019Ç¯1·î¡¢ÍâÇ¯¤ËÇ÷¤Ã¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ìÅÙ¤ÏÉ½ÌÀ¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç1Ç¯±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡¢¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎÌ´ÉñÂæ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸½Ìò¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°úÂà¡×¤Î2Ê¸»ú¡£Îý½¬¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÎÉ¤¤¤µ¤Ð¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤À¡¢ÎÉ¤¤±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡2022Ç¯3·îËö¤Ë¤Ï¥³¥Ê¥ß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÂà¼Ò¡£·»¡¦ÏÂ¿Î¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢»Ð¤ÎÍý·Ã¤µ¤ó¤â¥²¥¹¥È¥³¡¼¥Á¤Ç´Ø¤ï¤ëÅÄÃæÂÎÁà¥¯¥é¥Ö¤ò½êÂ°Àè¤È¤·¤¿¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¡¢´Ä¶¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤âÊÑ²½¤·¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê²¿¤«¤·¤é¤ÎÅÔ¹ç¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢ÉáÃÊ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¬¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Ê¤È¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¡¢ÀÎ¤è¤ê¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¥ó¥°¡¦ÆâÂ¼¹ÒÊ¿¤µ¤ó¤Ç¤¹¤é32ºÐ¤Ç°úÂà
¡¡32ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¥¥ó¥°¡¦ÆâÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¡ÖÂÎÁà¤ÎÇË²õÎÏ¡¢¥¨¥°¤¤¤Ã¤¹¡×¤ÈÆùÂÎ¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÂç¤¤µ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¡¢¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æº£¤â¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ëÅÄÃæ¤Ï¡¢°ÛÎã¤Î¡ÈÄ¹¼÷¡É¡£¼þ°Ï¤¬¡ÖÀç¿Í¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤âÅöÁ³¤À¡£
¡¡Áª¼ê¡¢»ØÆ³¼Ô¤¬¡ÖÈþ¤·¤¤ÂÎÁà¡×¤ÎÎã¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÅÄÃæ¤À¤Ã¤¿¡£ÄÞÀè¤Þ¤Ç¿À¤ò½É¤·¡¢ÎÏ´¶¤Ê¤¯ÀÅ¤«¤Ëµ»¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£Ï¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¿å¤ÎÎ®¤ì¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¥ê¥º¥à¡¢¶Á¤¯¥ê¥º¥à¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤òÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆÀ°Õ¤ÎÊ¿¹ÔËÀ¡¢Å´ËÀ¤òÆÀÅÀ¸»¤Ë¡¢º£¤Ê¤ª6¼ïÌÜ¤Î¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£ÍèÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ë¤â½Ð¾ìÍ½Äê¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤ÏÆ±Ç¯½©¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤¿¤éÌÌÇò¤¹¤®¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¤¬ËÍ¤Ë¤Þ¤À¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¥í¥¹¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡ÃåÃÏ¤Î¤¿¤Ó¤ËÂÎ¤Ï¤¤·¤à¡£¸µ¡¹¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤¤¼ò¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë°û¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç¯Îð¤òÄË´¶¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿°ú¤ºÝ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÈþ¤·¤¯½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Á¤ã¤¦¤È¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÀ°¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¤¤Ä²ø²æ¤ò¤¹¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µÞ¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ç½ª¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èþ¤·¤¯¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢Á´Á³¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èþ¤·¤µ¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤ÎÅ¥½¤¤³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¬¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¬¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡Èþ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Èþ¤·¤¤¡£ÅÄÃæ¤À¤±¤¬±é½Ð²ÄÇ½¤ÊµÕÀâ¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Þ¤Ç¡¢¿´µ»ÂÎ¤òËá¤Â³¤±¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦¿ùËÜ Î¼Êå / Ryosuke Sugimoto¡Ë