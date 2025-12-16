【まさか】「またなの？」ミス連発の後輩にイラッ。でも異常に震える後輩に違和感──実は驚きの理由があって

「……また？」半年間の不可解なミス。イライラしていた友人B子に、後輩が涙で明かした「隠された真実」とは。働く私たちに必要な「想像力と一歩踏み出す勇気」を学べるエピソードです。

「すみません」が響く、憂鬱な朝

「本当に申し訳ありません……」 消え入りそうな声で謝る後輩を見下ろしながら、私は深くため息をつきました。



「これで今週3回目だよ。提出する前に確認した？」

入社3年目の後輩。



以前はそこそこ仕事をこなしていたはずなのに、ここ半年ほどはまるで別人のよう。



請求書の桁間違い、メールの誤送信、会議時間の失念。



初歩的なミスのリカバリーに追われるB子の残業時間は増えるばかり。



「いい加減にしてよ」と喉まで出かかる言葉を、私は毎朝必死で飲み込んでいました。

単なる「スランプ」にしては、何かがおかしい？

しかし、理由が何であれ、ミスが続く状況で私自身も気持ちに余裕をなくしていたのは事実です。



怒りたい気持ちの一方で、どうしても拭えない違和感がありました。



注意をするたび、異常なほど怯える後輩。



顔面は蒼白になり、キーボードを打つ指先は小刻みに震えている。



視線も合わない時が増えていました。

「やる気がないわけじゃなさそうだけど……」 単なる能力不足やたるみではない、もっと切迫した何か。私のイライラは、次第に薄気味悪い不安へと変わっていきました。

忘年会の帰り道、ついに明かされた「震える理由」

転機が訪れたのは、会社の忘年会の帰り道。たまたま方向が一緒になった私と後輩。



冬の夜風が酔いを覚ます中、意を決して切り出しました。



「ねえ、最近何かあったのかな。責めてるんじゃなくて心配で」

単刀直入に聞きすぎたかな、と思いました。

長い沈黙の後、彼女は堰を切ったように泣き出し、衝撃の事実を口にしたのです。

「実は……最近外部コンサルとして来ている〇〇さん。私の前の会社の上司なんです」