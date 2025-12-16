中京大の中嶋晃成「僕はエリートではなくて、本当に一番下からのスタートだと」

大学サッカー界の年内最後の試合となる第74回全日本大学サッカー選手権大会（インカレ）が開幕した。

今年は全国7地域のリーグ戦で上位となったチームが12月8日に一発勝負のプレーオフを戦い、勝者が関東王者の筑波大学、九州王者の福岡大学、関西王者の関西学院大学、東海王者の東海学園大学がいるそれぞれのリーグに入って決勝ラウンドへ。敗者が強化ラウンドとなるリーグ戦に移行するという方式で覇権を争う。

ここではインカレで輝いた選手たちの物語を描いていく。第8回は中京大の3年生ストライカー・中嶋晃成について。185センチの大型ストライカーが大学サッカーをする上で大事にしている覚悟とは――。

「僕はエリートではなくて、本当に一番下からのスタートだと思って中京大学に来ました。だからこそ、出られていることに満足せずに、もっとハングリー精神を持ってやりたいと思っています」

東海1部の強豪・中京大の最前線で身体を張ったポストプレーと、抜群のタイミングと迫力でクロスに合わせていくゴール前への飛び込みが武器の中嶋は、高校時代は地元・愛知の中部大学第一高でプレーをしていた。

「中学はMSCペレニアルFCというチームでプレーしていたのですが、そこまで目立つ選手ではありませんでした。最初は中京大中京高に行きたくて練習参加をしたのですが、正直全く通用しなかった。『どうしようかな』と思っていたら、中部大一が声をかけてくれたので行くことにしました。シンプルに自信がなかったというのもあります」

入学当時、中部大一は愛知県リーグ3部Bに所属していた。だが、かつて名古屋グランパスで正GKの座を長く張っていた伊藤裕二監督の下、トップ下からFWにコンバートをされると、「チームスローガンである『見て、感じて、動く』を裕二さんからプレー面、生活面で徹底して植え付けられた」と口にしたように、メキメキと力をつけて行った。

そして、2年生のときにチームは奇跡を成し遂げた。選手権愛知県予選でチームは快進撃を続け、創部54年目にして初の決勝進出を果たすと、名古屋高との決勝で中嶋がスルーパスに抜け出して右足一閃。このゴールが決勝点となり、ついに自身にとっても、チームにとっても初の全国大会出場を果たした。

県予選6ゴール。この結果が大きな自信となったが、決勝では厳しい現実が待っていた。選手権初戦で準優勝をした大津と対戦し、0-5の大敗を喫した。

「大津には佐藤瑠星（筑波大、浦和レッズ内定）選手、薬師田澪（法政大、ロアッソ熊本内定）選手、森田大智（早稲田大、AC長野パルセイロ内定）選手、小林俊瑛（筑波大3年）選手など、注目選手が揃っていて、強いことは戦う前からわかっていました。

でも、実際にやってみたら身体の強さとか、プレー強度が凄まじくて、もう何もやらせてもらえなかった。正直、まさかここまでとは思わなかったので、衝撃だったっていうか、全国のリアルを感じられたのは大きなターニングポイントになりました」

上には上がいるのは当たり前、ただ、その上はとんでもなく上にいる。そこに気づいた中嶋は折れることなく、大津の基準を胸に刻んでフィジカル強化と武器であるポストプレーとシュートを徹底して磨いた。

高校3年生の1年間は県リーグ2部でプレーし、インターハイも選手権も出場できなかったが、一度火がついた向上心は消えなかった。

「中京大は東海地区でトップレベルのチームだということは知っていましたし、3年生の夏に練習参加をして、本当に何もできなかったのですが、『やるべきことをやる』とガムシャラにやったら、永冨裕也総監督が声をかけてくれて入ることができました。

当時、東海2部の大学からも話をもらっていたのですが、レベルを下げて自分が試合に出られる道を選ぶのではなく、強いところで一番下のチームでも必死に頑張ることが自分の将来にもつながると思いました。苦しい戦いになることを覚悟の上でもがけば、人間的にも絶対に成長すると思ったので、敢えてもがくであろう中京大に決めました」

覚悟は固まっていた。自分よりうまい選手はたくさんいるが、自分にしかないこのサイズとフィジカル、迫力があると信じて必死に周りに食らいついて行った。

2年生だった昨年は1トップに君臨をしてインカレプレーオフでゴールを決め、チームを決勝ラウンドに導いた。決勝ラウンドでは3連敗に終わったが、阪南大を相手に1ゴールを決めるなど存在をアピール。

エースナンバー9を背負った今年も最前線に君臨し、リーグ戦8ゴールをマーク。インカレでは昨年プレーオフで倒した東海大に敗れて強化ラウンドに進むことになったが、迫力満点のゴール前への飛び込みでチャンスを絡むなど、片鱗は見せている。

「自分が上に行くためにも、チームがこの先上に行くためにも、自分が点を取らないといけないと思っているので、まだ結果は出せていませんが、最後まで結果にこだわってやっていきたいです。それが僕の責任だと思っています」

ガムシャラに、ただひたすらに。上だけを見つめる3年生ストライカーは、全国で爪痕を残してから、来年はプロに向けてさらなる飛躍の1年にしていく。（安藤隆人 / Takahito Ando）