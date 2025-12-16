ジョン・ボン・ジョヴィのプロミュージシャンとして初のレコーディングからの収益は、わずか180ドル（約2万8000円）だそうだ。1983年からボン・ジョヴィのフロントマンを務めているジョンは、1980年にコンセプトアルバム『Christmas in the Stars: Star Wars Christmas Album』に収録された1曲に参加していたが、一度限りの支払いの契約で、印税収入の権利は放棄していたことを明かした。



【写真】ジョン・ボン・ジョヴィ 初ギャラが安すぎた…

プロデューサーのミーコとの当時の契約書をジョンはインスタグラムに投稿、「1980年の初めての契約書。こういうのを見つけるのはいつでも楽しいものだ。ネット上のどこかにもあるだろうけど」とキャプションをつけている。



同アルバムは、映画『スター・ウォーズ』でC‑3PO役を演じたアンソニー・ダニエルズが参加、ジョンは『R2‑D2 We Wish You a Merry Christmas』のボーカルとしてプロデビューを果たしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）