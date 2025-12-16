コンプライアンス違反で日本テレビから『ザ！鉄腕！DASH!!』の降板を伝えられた元TOKIOの国分太一（51）が記者会見を開き、「（問題点の）答え合わせがしたい」と話したものの、局は応じる意向を見せなかった。同じグループで苦楽を共にした松岡昌宏（48）は週刊新潮の取材に応じ、「何も説明しない、という日本テレビさんのやり方はコンプライアンス違反にはならないのでしょうか」と疑問を投げかけ、城島茂（55）も週刊誌の取材に国分の側面支援に回る姿勢を示している。芸能記者が話す。

「TOKIOはデビューしてからオリコン1位を獲得するまで7年弱かかるなど、旧ジャニーズ事務所の中でも最初からバリバリに売れていた方ではなかった。苦労しながら一緒に階段を上っていったため、メンバー間の絆が深く、仲間意識が強い面はあるでしょう」

国分の問題をきっかけにTOKIOは解散し、「株式会社TOKIO」は12月末でSTARTO ENTERTAINMENTとのエージェント契約が終了となる。それでも、松岡は国分に寄り添っている。

「グループやバンドが解散する時、『方向性の違い』とよく言いますけど、現実的には金銭的に揉めているケースが非常に多い。ギャラの問題はグループ活動をする上で、常につきまといます。でも、人気が上がる中でも、TOKIOのその類いの話は聞かなかったです」（音楽関係者）

■当初はほぼ横並びだったメンバー5人の年収

2004年分まで国税庁が発表していた「高額納税者公示制度」（長者番付）を見ると、TOKIOには金銭的な確執が起こりにくかったようだ。2001年、初めてメンバー5人が長者番付に出揃う。納税額は国分2255万円、松岡2075万円、城島1863万円、山口1620万円、長瀬1552万円だった。

「トップの国分と最下位の長瀬で700万円ほどしか違わない。あくまで納税額なので、節税対策のうまさなども絡んでくる。年収に大きな差はなかったと思われます。同じ年のSMAPではトップの中居正広が1億4378万円、最下位の稲垣吾郎が4366万円と1億円もの開きがありました。2位の木村拓哉でも9016万円ですから、中居とは5000万円以上の差があった」（前出の芸能記者）

SMAPはソロ活動が多いため、金額にも大差が生じた。一方のTOKIOはグループでの仕事が多かった。

「そうは言っても、ボーカルは目立つし、ソロの依頼も増える。TOKIOもご多聞に漏れず、徐々に長瀬の額が増えていきます。03年分では、長瀬が2716万円（推定所得8014万円）でトップ。公示最終年の04年分でも、同じく1位は長瀬で3998万円（推定所得1億1478万円）でした、最下位は03年が城島の1173万円（推定所得3843万円）、04年が山口の2049万円（推定所得6211万円）ですから、他のグループに比べ、差は開いていません」（前出の芸能記者）

長瀬はこの頃、桜庭裕一郎名義のシングル「お前やないと あかんねん」が19万枚のヒット。CMにも複数出演し、連続ドラマで主演を務めていたため、TOKIO内でトップになったようだ。

「長瀬はTOKIOの音楽面で陣頭指揮を執っており、その才能に他のメンバーも一目置いていた。それでいて、グループ最年少で愛嬌があるので、可愛がられる。もしメンバーが全員、同学年だったら、ここまで絆の深いグループになったか微妙かもしれません。少しのギャラの違いでも、嫉妬の感情が生まれやすくなるでしょうから」（前出の音楽関係者）

グループ内の金銭バランスがTOKIOの絆につながっていたという現実は見逃せない。

