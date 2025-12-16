【2025年 陰謀論大賞】#1

参政党が言い出した「国民の情報リテラシー強化」の噴飯…デマの“宝庫”どの口が？

2025年は、デモや選挙で陰謀論者たちの排外主義化が顕著になった年だった。昨年から起きていた現象だが、マスコミが盛んに取り上げ、一般の人々の目に触れるようになったのは7月の参院選から。きっかけは、参政党だ。

もともと参政党は、反・新型コロナワクチンや陰謀論、スピリチュアルな主張などで支持者を増やしてきた。ところが、参院選では「日本人ファースト」を前面に出し、反ワクチン言説や露骨な陰謀論は鳴りを潜めた。

「日本人ファースト」は、外国人差別や排外主義だと批判され、参政党の街宣には抗議の「カウンター」が押しかけるようになっていった。大手マスコミも「外国人が優遇されている」かのようなデマを語る候補者らの発言を批判的に取り上げたり、ファクトチェックをするようになった。

それでも参政党は、14議席を獲得。非改選1議席と合わせて参院で15議席の勢力となる大躍進だ。予算を伴わない法案であれば単独提出できる。

参院選中、神谷宗幣代表は「日本人ファースト」を「選挙のキャッチコピーだから、選挙の間だけ」としていた。しかし選挙後、党内でしれっと「日本人ファーストプロジェクト」を始動。結局、排外主義路線を続けている。

そんな中で迎えたのが、10月の宮城県知事選。参政党は実質的な丸抱え候補として、自民党所属（当時）の和田政宗元参院議員を推薦し、6選を目指した村井嘉浩知事にぶつけた。

この選挙も排外主義含みになった。村井はイスラム教徒を念頭に土葬墓地の開設を模索するも、市町村からの理解を得られず、選挙前に撤回した。撤回を決めたのだから、本来は選挙の争点にならない。しかし、ネット上で「村井知事は土葬墓地を作ろうとしている」かのようなデマが拡散。なし崩しで争点であるかのような空気が醸成され、和田陣営はこれに便乗。街頭演説などで「土葬反対」「移民反対」を訴え、現職へのネガキャンに利用した。

仙台市内の演説で「出産費用の無償化」を口にした和田に向かって、支持者からこんな声が飛んだ。

「（無償化は）日本人限定ですよね？」

和田は答えなかったが、いずれにせよ、支持者も外国人の存在が気に食わないようだ。

村井が逃げ切ったものの、和田に約1.6万票差まで詰められる大接戦。票田の仙台市内5選挙区は全て和田が上回った。多選批判があったとはいえ、参院選に続いて「排外主義で選挙を戦える」という手応えを参政党に与えてしまったのではないだろうか。 （つづく）＝文中敬称略

（藤倉善郎／ジャーナリスト）