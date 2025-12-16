食楽web

JR品川駅構内のエキュート品川では、ホリデーシーズン＆年末年始に向けたギフト用スイーツが数多く登場。年の瀬らしい賑わいぶりを見せています。

今回は各ショップ自慢のスイーツの中から、贈答用ギフトに安心してチョイスできるオススメの4品をご紹介。もちろん今年1年頑張った家族や自分へのご褒美＆お疲れ様スイーツとしても最適です。ぜひ入手して1年の締め括りをより充実した時間へと導いてみてはいかがでしょうか。

ベリールビーカット「ベリークリスマスハート」

3号サイズ（縦9.5cm×横11cm×高さ4.5cm）1,998円。事前予約なしで購入できます！

いちごスイーツ専門店『VERY RUBY CUT（ベリールビーカット）』の「ベリークリスマスハート」は、インパクト抜群の真っ赤なハート型ケーキ。

フランボワーズの香りを加えた苺ピューレで全体を包み込み、その中は薄厚のスポンジケーキを土台にダブルベリームースがみっちり。ケーキの中央部に忍ばせたフランボアコンフィチュールがアクセントになり、ベリーが持つ華やかな香りと濃厚さ、フルーティーな味わいを際立たせています。

12月22日（月）～25日（木）までの4日間は事前予約なしでも購入できる店頭販売が行われるので、今年のクリスマスケーキを未だ決めかねているなら、選択肢に加えてみては？

●DATA

出店エリア：1F いろどりフード＆スイーツ

販売期間：2025年12月22日（月）～25日（木）

ねんりん家「雪色のマウントバーム」

1箱（1本）1,620円

東京・銀座に本店を構えるバームクーヘン専門店『ねんりん家』からは、ホリデーシーズン限定「雪色のマウントバーム」が登場。

お店の代表作「マウントバーム しっかり芽」に、北海道ミルクの味わいを溶け込ませたホワイトショコラをとろりと流しかけた一品です。

外はカリッと・中はしっとり熟成の食感に濃厚なバターのコクと風味、ミルクの香りが口の中でとろけ合う至福の美味しさを楽しめます。12月25日までの販売予定となっていますので、買い逃すことのないよう、購入を検討されている方はぜひ早めにどうぞ！

●DATA

出店エリア：1F いろどりフード＆スイーツ

販売期間：2025年12月1日（月）～12月25日（木）頃

フィオラッテの「シーズナルギフト・ホープ（サンドクッキー）」

18枚入 2,376円。ギフトシーズンならではの華やかなパッケージで梱包した一品

洋菓子店『FiOLETTE（フィオラッテ）』で注目したいのが、「シーズナルギフト・ホープ（サンドクッキー）」。

コーヒー香るショコラクッキーでマスカルポーネチョコをサンドしたお店の人気スイーツ「サンドクッキー」を、特別デザインでパッケージしたギフト仕様の詰め合わせセットです。

クリスマスパーティーや新年の挨拶周りでのお土産に、また自宅で過ごす新春のおやつ＆デザート時間のお供にも最適の上質な焼き菓子です。

●DATA

出店エリア：1F いろどりフード＆スイーツ

販売期間：2025年12月1日（月）～ ※なくなり次第販売終了

ルタオ「クリスマスドゥーブル」

北海道・小樽発の人気洋菓子店『LeTAO（ルタオ）』では、お店の一番人気「ドゥーブルフロマージュ」をクリスマス仕様にアレンジした「クリスマスドゥーブル」に要注目。

ミルク感が引き立つレアチーズと、コク深いベイクドチーズを重ね合わせ、天面には北海道産の特製生クリームをたっぷり使ってデコレート。ふわりととろける2層のチーズケーキの美味しさを心行くまで楽しめる、ホリデーシーズン限定の逸品です。

なお、お店では他にも「みかんドゥーブル～温州みかん～」やクッキー＆ラングドシャのアソート缶など、多彩なスイーツメニューを販売。いずれもなくなり次第販売終了です。エキュート品川には12月25日までの期間限定出店なので、早めの訪店をオススメします。

●DATA

出店エリア：1F プレミアムセレクト

販売（出店）期間：2025年12月8日（月）～25日（木）