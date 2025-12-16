兵庫県香美町香住区に佇む全6室のスモールラグジュアリー旅館「さだ助別邸ICHIJO」が、香住ガニの解禁に合わせた春季限定宿泊プランの提供を開始。

地元香住港で水揚げされたブランド蟹「香住ガニ」や、最高峰の但馬牛「但馬玄」を使用した贅沢な会席料理を、オールインクルーシブスタイルで堪能できます。

さだ助別邸ICHIJO「春季限定宿泊プラン」

宿泊期間：2026年4月1日〜2026年5月31日

予約受付：2026年5月30日15：00まで

場所：兵庫県美方郡香美町香住区下浜636

全国でも珍しい「紅ズワイガニ」の水揚げ地として知られる香住エリア。

香住漁港で水揚げされたものだけが名乗れるブランド「香住ガニ」は、9月から翌年5月までが漁期とされており、特に4月から5月は気候も良く「カニの食べ納め」として人気のシーズンです。

「さだ助別邸ICHIJO」では、朝競りで仕入れた新鮮な香住ガニをその日のうちに提供。

静けさと余白のある大人の空間で、春の美食旅を楽しめます。

香住ガニ「2匹」フルコース

香住港で水揚げされたタグ付き香住ガニを、1人あたり2匹まるごと使用した贅沢なフルコース。

「カニスキ」「炭火焼」「蒸しガニ」「カニ刺し」「天ぷら」という5大調理法で、甘みと香りを余すことなく引き出します。

質と感性にこだわった一皿一皿が、春の食卓を華やかに彩ります。

但馬玄会席

カニだけでなく、お肉料理も絶品。

但馬牛の最高峰とされる上田畜産の「但馬玄（たじまぐろ）」を使用した、すき焼きとサーロインステーキを堪能できる会席コースです。

口の中でとろけるような食感と上品な甘さ、豊かな香りが特徴の但馬玄と、地産地消の旬の食材が調和した洗練された味わいです。

オールインクルーシブと貸切温泉

いずれのプランも、地酒・生ビール・ワインなどがセルフ方式で飲み放題となるオールインクルーシブスタイル。

また、館内には天然香住温泉を源泉とした3つの貸切風呂を用意。

低温ドライサウナやミストサウナも設置されており、プライベートな空間で心身ともにリラックスできます。

春の香住観光

春の香住は、穏やかな気候と美しい風景が魅力。

夕日や桜の名所である「岡見公園」や、ゴールデンウイーク期間中に海を泳ぐこいのぼりが見られる鎧地区など、散策スポットも充実しています。

美味しい食事と温泉、そして春の絶景を満喫する特別な休日。

さだ助別邸ICHIJO「春季限定宿泊プラン」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 香住ガニ2匹を贅沢に！さだ助別邸ICHIJO「春季限定宿泊プラン」 appeared first on Dtimes.