食楽web

2024年に誕生した『Tatsunori Sato』。“ショコラで暮らしに彩りを”というコンセプトのもと、素材への深いこだわりと洗練されたデザインで、早くもチョコレート好きの心をつかむ、今注目のショコラブランドです。

手がけるのは、世界的洋菓子コンクールでも評価を受ける気鋭のショコラティエ、佐藤辰則シェフ。『Ma Priere』や『銀座和光』などで技術を磨いてきた人物です。

唎酒師の資格を取り、日本酒とショコラの融合に挑戦

ブランドのスペシャリテは、奈良県『油長酒造』が醸造する日本酒「風の森」を使用したボンボンショコラ。初出品のインターナショナルチョコレートアワード世界大会で銀メダルを受賞した渾身の一粒です。

「風の森」の特徴は、ろ過も加水もしない“無濾過生酒”にこだわっていること。搾りたてならではのとろりとした質感があり、一度口にすれば、その奥行きに心を奪われる味わいです。

噛んだ瞬間に広がる深く伸びやかな甘さと、日本酒がもたらす透明感ある余韻が印象的です

ラインナップは、ブルーの花柄が愛らしい「露葉風807」と、文字プリントが目を引く「山田錦807」。特に「山田錦807」は、日本酒をそのまま一口含んだかのようなフルーティーな辛さが魅力で、すっと溶けていく繊細な口どけがなんとも贅沢！ まさにご褒美の一粒と呼びたくなる仕上がりです。

淡いブルーの洗練されたパッケージ［食楽web］

『Tatsunori Sato』のボンボンショコラは、奈良県にある本店のほか、オンラインショップでもお取り寄せが可能です。パティシエが惚れ込んだ日本酒とショコラが出会う、ここだけのマリアージュを、ぜひ体験してみてください。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

Tatsunori Sato

住：奈良県御所市御堂魚棚町1163

営：10:00～18:00（※土曜、日曜のみ）

休：月曜～金曜