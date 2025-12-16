鳥取県下最大級の野外音楽フェス！SAKYOU FES.2026実行委員会「SAKYOU FES.2026」

SAKYOU FES.2026実行委員会が、鳥取県下最大級となる野外音楽フェスティバル「SAKYOU FES.2026」をグリーンフィールドにて開催決定。

「音楽でつながる、新しい鳥取」をテーマに、2026年4月18日（土）、19日（日）の2日間にわたり、多彩なアーティストが集結する大型イベントが展開されます。

SAKYOU FES.2026実行委員会「SAKYOU FES.2026」

開催日程：2026年4月18日(土)、4月19日(日)

会場：グリーンフィールド(鳥取県鳥取市湖山町西2丁目254-29)

時間：開場 10：00／開演 10：30〜終演 20：00(予定)

チケット：1月中旬頃販売予定

「まんが王国とっとり」として知られる鳥取県の魅力を発信し、新たな音楽・アニメカルチャーをはじめとするエンターテインメントを全国へ届けることを目指して企画された本フェスティバル。

自然豊かな鳥取市のロケーションを活かした開放的な野外ステージで、ジャンルを問わず幅広いアーティストによるパフォーマンスが繰り広げられます。

子どもから大人まで楽しめる、鳥取発の地域活性化イベントとしての側面に注目です。

第一弾出演アーティスト：4月18日(土)

圧倒的な歌唱力で知られる「ラブソング・プリンセス」、シェネル(Che’Nelle)が登場。

大ヒット曲「ココロオドル」などで知られるヒップホップグループ、nobodyknows+。

広島出身のシンガーソングライター、HIPPYも出演。

初日はこの3組を含む豪華ラインナップで会場を盛り上げます。

第一弾出演アーティスト：4月19日(日)

俳優、シンガーソングライターとしてマルチに活躍するDEAN FUJIOKAが登場。

数多くのアニメ主題歌を担当してきた愛内里菜。

SNS総フォロワー数など高い発信力を持つ音楽ユニット、ペルピンズ。

2日目も多彩なジャンルのアーティストがステージを彩ります。

今後の追加アーティストや詳細情報は、オフィシャルホームページやSNSにて随時発表される予定。

鳥取の地で音楽とカルチャーが交差する2日間。

SAKYOU FES.2026実行委員会「SAKYOU FES.2026」の紹介でした。

