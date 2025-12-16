俳優の藤木直人（53）が16日までにスタッフが運営する公式のXを更新。初挑戦していた「JALホノルルマラソン2025」で完走したことを公表し、そのタイムに感嘆の声が上がっている。

「ハワイ・ホノルルから藤木直人です JALホノルルマラソン2025 行ってきまーす！」とつづり、スタート直前の動画を投稿。その後、「JALホノルルマラソン2025 藤木直人 無事に完走しましたー！！」と完走を報告した。

「フィニッシュタイムは4時間23分26秒！ たくさんの応援、ありがとうございました！」と記し、ゴール後の姿や記録も公開した。

レースの様子は今月27日、自身のMCを務めるABCテレビ「朝だ！生です旅サラダ」（土曜前8・00）で放送されるという。

6日放送の同番組で、初挑戦を公表。「頑張ります」を前向きに宣言し、仕上がりについても「だいぶね」と笑顔を見せていた。

この投稿に、フォロワーからは「完走おめでとうございます！」「素晴らしい」「速い！」「4時間 凄い！」「ラストのペース上げ、すばらしかったです」「相変わらずかっこよ」「ナイスランです！」「おお！すごい！タイムも立派です！」などのコメントが寄せられている。