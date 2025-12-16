静かな会場に、低く野太い声が同時に2つ響く瞬間が訪れた。「大和証券Mリーグ2025-26」12月15日の第2試合で、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）と、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）が、同じ待ちでテンパイ。アガリ牌が他者からこぼれた際、きれに揃って2人が「ロン」の発声をする低音の“二重奏”が実現した。

【映像】低く渋い声で「ロン」の発声が重なった場面

東3局2本場のことだ。多井は1万8000点持ちのラス目、第1試合でトップを取り連投してきた醍醐は2万8000点持ちの2着目。どちらも3万点持ちでトップ目に立つEX風林火山・勝又健志（連盟）を追いかけていた。

先にテンパイにたどり着いたのは醍醐だ。7巡目、唯一にして最大の急所と思われたカン8筒を引いてテンパイ。平和・ドラは確定、4筒なら高目で2・3・4の三色同順という1・4筒待ちでリーチを打った。これに多井も食らいつき、8巡目に同じく1・4筒待ちのテンパイ。こちらは赤1枚、ドラ1枚といった内容だ。

ダブロン（2人同時にロンアガリ）がないMリーグルール。勝又、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）から1・4筒待ちが出れば上家である多井の頭ハネになる。多井有利の展開で局が進むと、白・赤・ドラでテンパイしていた親の勝又が4筒を掴んでしまい、これをツモ切り。その瞬間、多井と醍醐から同時に低く渋い声で「ロン」と発声があった。

頭ハネした多井はリーチ・赤・ドラの5200点（＋600点、供託2000点）をゲット。実力者同士の痺れる展開が、“ダブロン”で終わったことに「ロンロン」「頭ハネ気持ちいい！」「これはデカい」「ガチでおもろいこの卓」「頭ハネはバチバチの証」と、戦いに酔うファンも多かったようだ。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

