「Kis-My-Ft2」の二階堂高嗣（35）が15日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に出演。サウナでモヤッとしたエピソードを語った。

我が家・坪倉由幸が、新幹線で隣席の男性に「そんな顔する!?」と憤慨した話をした後、二階堂は「それ俺、サウナである」と続いた。

座席か階段のようになっているサウナで、「上・中・下段だと上段のほうが熱いから好きなんだけど。上段は4人ぐらい座れて、3人座ってたの。中・下段も混んでたから、上段空いてるなら、と行った」と説明した。

「1個空いてるところに座ったら、両サイドから“え、オマエこれで隣来る？”みたいな顔された」と回想。「いや、俺（4人掛けの定数）守ってるから！俺もお金ちゃんと払ってるし。そんな顔する!?っていう。ちょっとずらせば4人全然普通に座れるスペースだから！」と怒りを込めた。

「4人席を3人でちょっとあぐらかいて座りたい、みたいなことでしょ？腹立つな〜！」と共感する坪倉に、「そう！すいてたらいいけど…。みんなのサウナだから！」と語気を強めた。

安田大サーカス・クロちゃんも「俺もサウナとか行くけど、宿泊施設あったりするじゃん。でも俺いびきかくからうるさいだろうし泊まれないなと思ってたときに、いびきかく人用の“いびきルーム”ってのがある施設を見つけた」と話した。

いびきルームを利用したところ、他の利用客から「トントントン…ってやられてさ。何かと思ったら、“ちょっと（いびき）大きいですよ”みたいなこと言われて。“さすがに大きいですよ”みたいな感じで起こされて、なんやねん…ってなった」とぼやいた。

モヤモヤしている中、「そいつが寝たと思ったら、めっちゃ大きいいびきかいたから、こいつどうかしてやろうかと思った」と、怒り心頭だった。