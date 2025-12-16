年上のイケメン男性に失恋した22歳の元アイドルが、早くも新しい恋に向けて動き出し、スタジオから驚きの声が上がった。

【映像】勝負服を着た22歳元アイドル（全身姿も）

ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

共同生活で出会った生田斗真似のイケメン・ダイシロウ（30歳／エステティシャン）に、本恋の恋をした元アイドルのアイラ（22歳／インフルエンサー）。積極的にアプローチしたものの、2回目のデートでダイシロウから「恋愛対象ではない」とはっきり告げられてしまい、アイラは大粒の涙をこぼした。しかしアイラは、失恋のショックを引きずることなく、早くも新しい恋に向けて行動を開始。隣の家で共同生活を送るアキヨシ（28歳／サーフショップ店員）を2ショットに誘った。

この日、レイナは黒のノースリーブワンピースを身にまとい、いつになく大人っぽい雰囲気を漂わせていた。アキヨシはそんなアイラを「今日、大人っぽいね」「めっちゃ大人っぽくってかわいい」とベタ褒め。「妹っぽい」と言われないよう、大人の女性を意識したというアイラ。アキヨシからかけられた言葉に、アイラは嬉しそうな様子を見せていた。

その後、アイラは「年下はありですか？」とグイグイ質問。アキヨシにとってアイラは6歳下だが、年齢差はそこまで気にならないと言い、「子どもっぽいというより、可愛らしいなって感じ」と前向きに答えた。これを聞いたアイラは「おお〜！嬉しい。めっちゃ話しやすいかも。楽しい」と大喜び。そして「正直言っていいですか？」と切り出し、「（彼氏として）アリます！」と元気いっぱいに宣言。スタジオの陣内は「急展開やね、この２人」と驚いていた。

インタビューでアイラは「最初はダイシロウくんが結構大きかったんですけど、やっぱりなしかなって感じです」と語り、ダイシロウのことはきっぱりあきらめたようだ。今回2ショットに誘ったアキヨシについては「アッキー（アキヨシ）ともう一回話してみて、決めたいと思います」と話していたが、恋に発展する可能性はあるのか、今後の展開に注目したい。