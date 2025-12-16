俳優のムロツヨシ（49）が、15日放送の日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」（月曜後8・00）に出演。空港の税関で出会った“恩人”について語った。

同番組で「税関で止められたことがあるそうですね」と聞かれたムロは、「ハワイオールロケの映画がありまして」と切り出し、ハワイの税関でのエピソードを披露。「空港の税関で、“僕は観光じゃなくて仕事なんです”って片言の英語で言ったんだけど、“お前は何のスタッフなんだ？”」と聞き返されたという。

そのため「いや、アクター（俳優）。アクターです」と答えたが、係官は「そういうのいいから」とあきれ顔。再び「どんな映画で君はどんなスタッフをやるんだ？」と聞かれ、「いや、だからアクター、アクター」と連呼したが「全然言うことを聞いてくれない」と振り返った。

「しまいには隣の税関の人に“オイ、こいつ俳優とか言ってんぞ”って。2人してこんなんになって」と、両手を広げて苦笑いするジェスチャーで再現。「見かねた後ろにいた日本人の看護師さんがバーッと近づいて来て、“ジャパニーズアクター！”って言ってくれて。その方に今でも感謝してます」と語っていた。