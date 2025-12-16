鈴木憲和農林水産大臣は16日の会見で、政府の物価高対策で一部の自治体が“おこめ券”を配布することについて、コメ価格への影響は「ほぼほぼ無いと考えている」と述べました。

会見で記者が「おこめ券を多くの自治体が選んだ場合、コメ価格の高騰に繋がるという指摘もある。これについて改めてどう思うか？」と質問。

鈴木大臣は「まずどういう支援をするかということについては、まさに自治体がご判断いただけるものだと考えておりますし、地域の実情に応じて適切にやっていただければと考えております」としたうえで、「令和7年産のコメの供給量は需要量に比べても潤沢と見通しておりますので、コメの需給バランスへの影響というのは限定的ではないかと考えております」と答えた。

記者がさらに「需給バランスへの影響は限定的というのは、価格への影響が限定的ということか？」と確認。

鈴木大臣は「基本的には今は需給のバランスはかなり供給が十分あるっていう状況ですので。そしてもう1点はおこめ券も含めて、今回は食料品の価格高騰対策として重点支援地方交付金を措置しております。必ずしも全てのもので皆さんが全てお米を買うかどうかということについては、きっとそうじゃないだろうというふうに思いますから。それぞれ皆さんが必要なものを購入していただくための負担軽減措置ということになります。ですからそういう点も含めて考えると、価格への影響というのはほぼほぼ私としては無いというふうに考えております」と答えた。（『ABEMA NEWS』より）