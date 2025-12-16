「購入やめて！」クリスマスの伝統菓子「シュトーレン」がフリマサイトで高額転売　3500本完売の人気洋菓子店「食中毒など懸念」

クリスマスを前に人気のドイツ発祥の菓子パン「シュトーレン」をめぐり、フリマサイトでの高額転売が波紋を広げている。シュトーレンは常温保存が可能で賞味期限が長いことから、転売に目をつけられたとみられる。店側は食中毒などの衛生面を懸念しており、利益目的での購入をやめるよう呼びかけている。

伝統菓子のシュトーレンが大人気

まるで雪が積もったような見た目で、中にはぎっしりとフルーツが詰まった冬の訪れを感じさせる「シュトーレン」。

この「シュトーレン」をめぐり、ある問題が波紋を広げている。ドイツ発祥の菓子パン「シュトーレン」とは、どのようなものなのか。

街の人：

クリスマスのやつ！クリスマスのシュトーレン。

街の人：

クリスマスに使う焼きケーキじゃない？大好き！

ドライフルーツとバターを生地に練り込み焼いたあと、溶かしバターにつけこみ、グラニュー糖でコーティングする。最後に、雪化粧のように粉砂糖をまぶしたものだ。

クリスマスを待ちわびながら、少しずつ食べるのが伝統的な食べ方だという。

「シュトーレン」を扱っている東京・千代田区の近江屋洋菓子店に話を聞いた。

様々な種類のケーキなどが並んでいるが「シュトーレン」はない。

近江屋洋菓子店・吉田由史明さん：

もう2025年の分は完売しております。

2025年は2024年の6倍、3500本が売れた大人気商品だという。

利益目的の購入控えを店が呼びかけ

そんな「シュトーレン」をめぐり、次のような問題が起きている。

近江屋洋菓子店・吉田由史明さん：

お客様の方から（報告を受け）「こちらオフィシャルショップですか？」と問い合わせがあって発覚しました。弊社で確認しているのは、シュトーレンの転売です。

フリマサイトで検索してみると、店では6980円（税込み）のものが1万円で出品・購入されているものがあった。

「新品未開封」と記載のあるものや、「最高の具材、バターを使った贅沢な一品です。ぜひお試しください。20時までの購入は当日発送させていただきます」など、まるで店側が出しているかのような文言まで書かれている。

街の人に話を聞いた。

街の人：

フリマサイトで食べ物を買うのは…。

街の人：

食べ物は買わないかな。

街の人：

衛生面が怖い。何入ってるかわからないし。

街の人：

売る人が悪いと思うが、取り締まりみたいなのはしてほしい。

店によると、常温での保存が可能で賞味期限が長めということもあり、「転売」に目をつけられたのではないかとし、注意を呼びかけている。

近江屋洋菓子店・吉田由史明さん：

食品なので、食中毒や万が一のことがあると困るので懸念しております。純粋に大事に作っている商品なので、本当に求めている人にお届けしたいなと思っているので、利益目的であったりのお客様は購入を避けていただけると嬉しいなと思っております。

（「イット！」12月15日放送より）