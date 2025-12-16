ロシア軍の攻撃で損傷した集合住宅＝9日、ウクライナ・ドネツク州/Anatolii Stepanov/Reuters

（CNN）トランプ米大統領は15日、ウクライナでの戦争の終結がこれまで以上に近づいていると述べた。一方、米当局者は、ウクライナの安全保障の強化が和平協議を前進させたと示唆したものの、米国の提案は永続的なものではないとくぎを刺した。

トランプ氏はホワイトハウスの大統領執務室で記者団に「我々はこれまで以上に近づいていると思う。これから何ができるか見ていこう」と語った。

米国からのこうした評価は、欧米とウクライナの当局者が独ベルリンで2日間にわたり協議した後に示された。この協議には米国からは、ウィトコフ特使やトランプ氏の義理の息子のジャレッド・クシュナー氏らが参加した。

トランプ氏は15日、欧州の首脳らの夕食会に電話で参加し、合意形成の進展について協議した。トランプ氏はウィトコフ氏、クシュナー氏とも2回話したという。

トランプ氏は会談について「非常に良好」だったと述べ、ウクライナのゼレンスキー大統領とも「長時間の協議」を行ったと明らかにした。米国は、ロシアのプーチン大統領とも連絡を取っているという。

米当局者のひとりは15日、ロシアとウクライナの間の問題の約90%は解決したと述べ、残る課題は領土の譲歩だと指摘した。行き詰まりを打開する方法について、米国側が「自由経済圏」の創設を含む「示唆に富む」提案を行ったという。

当局者によれば、協議では、北大西洋条約機構（NATO）の「集団防衛」を規定する第5条に似た安全の保証について、より具体的な話し合いが行われた。ロシアによる再侵略の抑止や、紛争回避の仕組み、最終的な和平合意の監視を可能にするものだという。当局者は、米軍の地上部隊派遣は含まれないとしたものの、米国の役割など具体的な内容については言及を避けた。

ゼレンスキー氏は14日、NATO加盟の代わりに安全の保証で妥協したと述べている。

保証の枠組みには、ロシアが合意に違反した場合の対応も明記される。「これまで見た中で最も強固な安全保障の枠組みだ。非常に、非常に強力だ」と米当局者は語った。

ドイツのメルツ首相は15日、「米国が物質的および法的保証の面で提供したものは実に重要だ」と述べた。

米当局者によれば、トランプ氏は米国が支援する安全の保証について議会に提示する用意がある。当局者は支援策について、米国がウクライナに提供できる「最高水準」の保証だと指摘した。

トランプ氏はロシア政府がこうした保証を受け入れると考えている。米当局者は、ロシアが和平合意の一環として、ウクライナの欧州連合（EU）加盟に前向きな姿勢を示していると述べた。

ただし当局者は、トランプ氏の提案は永遠ではないと強調した。「欧州側は、トランプ氏がこの問題に積極的に取り組み、保証を提供してくれたことに強い謝意を示した」「それらの保証は永遠にテーブルの上にあるわけではない。今まさにテーブルの上にある」と語った。

ウクライナの復興計画についても議論され、米資産運用会社ブラックロックのチームが財政支援を巡りウクライナ当局者と協議した。また、未解決の課題として、ザポリージャ原発の扱いも話し合われた。