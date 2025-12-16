（MCU）『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』アンソニー＆ジョー・ルッソ監督がInstagramを更新し、同作にまつわる何らかのヒント写真を投稿した……のだが、さすがに謎すぎて海外メディアも総じてお手上げ状態となっている。

ルッソが投稿したのは、何らかの一部と思われるモノクロの写真。投稿には#AvengersDoomsdayとのハッシュタグがついていることから、『ドゥームズデイ』に関連する画像であることは間違い無いのだが、これだけではよくわからない。

この投稿をInstagramで見る

ルッソ兄弟は以前にも『ドゥームズデイ』セットから。そちらでは写真内に「A」「V」「X」のアルファベットが密かに配列されているようにも見え、これが「Avengers vs X-MEN」を示唆しているのではないかとの説もあった。

この度の画像もアルファベットの「V」のような形状をしているが、再び「vs」を意味するものなのか。それとも、「V」はローマ数字の「5」として、何かへのカウントダウンのつもりなのか。現時点で、ルッソがどのような狙いでこの画像を投稿したのかはわかっていない。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月17日、日米同時公開。