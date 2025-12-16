¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÃº¼£Ïº¡¢µÁÍ¦¡¢¹ý¼£¡¦ÎøÀã¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥ó¥°3¼ïÅÐ¾ì - Í½Ìó¼õÉÕ¼Â»ÜÃæ
¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶ÈÉô¤Ï12·î15Æü¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢ãÞÌçÃº¼£Ïº¡¢ÉÚ²¬µÁÍ¦¡¢¹ý¼£¡¦ÎøÀã¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× TAKE-UP ¥¤¥á¡¼¥¸¥ê¥ó¥°
¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼Âè6ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº¡×¡ÖÉÚ²¬µÁÍ¦¡×¡Ö¹ý¼£¡¦ÎøÀã¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥ó¥°Á´3¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢Âç¿Í¤â¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥ê¥ó¥°¤«¤é¡£
ãÞÌçÃº¼£Ïº¡¡¥¤¥á¡¼¥¸¥ê¥ó¥°
ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ÇÀï¤¦Ãº¼£Ïº¤Î»Ñ¤È¡¢»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÉÔÌÇ¤ÎÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¡Ö¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥ê¥ó¥°¡£
ÀÐÉÕ¤¥ê¥ó¥°(ÉýºÇÂçÌó3.0mm)¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÎÐ¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¡Ö¥Ò¥Î¥«¥ß¿À³Ú¡×¤äÃº¼£Ïº¤ÎÆ·¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÀÖ¤¤¥¹¥È¡¼¥ó¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±©¿¥¤Î»Ô¾¾ÌÏÍÍ¤È¡¢³Û¤ÎáÜ¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤¿ÃÏ¶â¥ê¥ó¥°(ÉýºÇÂçÌó2.2mm)¤Ï¡¢Ãæ±û¤ËÆüÎØÅá¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÚ²¬µÁÍ¦ ¥¤¥á¡¼¥¸¥ê¥ó¥°
¡ÖÉÚ²¬µÁÍ¦¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¿´¤ÎÃæ¤Ç¤È¤â¤Ëºß¤êÂ³¤±¤ëÆó¿Í¤Î¸Ç¤¤å«¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
ÀÐÉÕ¤¥ê¥ó¥°(ÉýºÇÂçÌó3.0mm)¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ÏµÁÍ¦¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¡¢¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï»¬ÅÆ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£ÃÏ¶â¥ê¥ó¥°(ÉýºÇÂçÌó2.2mm)¤Ë¤Ï±©¿¥¤ÎÊ¸ÍÍ¤È¡¢Àï¤¤¤ÎÃæ¤ÇËË¤Ë¸½¤ì¤ëáÜ¤¬¹ï°õ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ý¼£&ÎøÀã ¥¤¥á¡¼¥¸¥ê¥ó¥°
¡Ö¹ý¼£&ÎøÀã¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢ÀÐÉÕ¤¥ê¥ó¥°(ÉýºÇÂçÌó3.0mm)¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎøÀã¤ÎÃåÊª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¹ý¼£¤ÎÌÜ¤Î¿§¤ò»×¤ï¤»¤ë¿å¿§¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¡£ÃåÊª¤Î¶Þ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿V»ú¥ê¥ó¥°(ÉýºÇÂçÌó2.2mm)¤Ë¤Ï¡¢ÎøÀã¤ÎÈ±¾þ¤ê¤È¹ý¼£¤ÎÏÓ¡¢¤½¤·¤Æ·ëº§¤òÀÀ¤¤¤¢¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Î²Ö²Ð¤¬¹ï°õ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìËÜ¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÆóËÜ¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÆó¿Í¤Î±Ê±ó¤Î°¦¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï6¡Á15¹æ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï2Ëü2,000±ß¡£2025Ç¯12·î15Æü¡Á2026Ç¯1·î5Æü¤Þ¤Ç¡Ö¥Ð¥ó¥³¥ì!¡×Åù¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯3·îº¢¤ËÈ¯Á÷¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¾¦ÉÊ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¹õ¡ßÀÖ¡ß¶â¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ÈÂ¦ÌÌ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿ÏÂÊÁ¤ÇºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÀìÍÑBOX¤ËÆþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× TAKE-UP ¥¤¥á¡¼¥¸¥ê¥ó¥°ÀìÍÑBOX
(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²/½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable
(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²/½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable