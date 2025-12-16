SEVENTEEN・エスクプス×ミンギュ、「DOUBLE UP」仁川公演が“即完売”！ユニットでも勢い止まらず

SEVENTEENのユニット、エスクプス×ミンギュが圧倒的な人気を示した。

12月16日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in INCHEON」のチケットが、前日（15日）に行われたファンクラブメンバーシップ先行予約のみで完売した。

韓国内外5都市を巡るライブツアーの初公演とあって、予約ページには多くのアクセスが集中した。

「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in INCHEON」は、来年1月23日から25日までの3日間、仁川（インチョン）のインスパイア・アリーナで開催される。オフライン公演に加え、オンラインでのライブ配信も同時に行われる予定で、世界中のCARAT（SEVENTEENのファン）が現地の熱気を共有できる見通しだ。

エスクプスとミンギュは、仁川公演を皮切りに、1月31日と2月1日に愛知・IGアリーナ、2月5日と6日に千葉・幕張メッセ、13日と14日に釜山（プサン）・BEXCO、4月25日と26日には台湾・高雄アリーナでライブパーティーを開催する。

9月にリリースした1stミニアルバムでは、K-POPユニットアルバムとして最多・最高記録を更新。観客に、さらにパワーアップした「HYPE VIBES」を届ける。

SEVENTEENのワールドツアーも続く。彼らは今月20日と21日、福岡・みずほPayPayドーム福岡で、日本ドームツアー「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN」の盛大なフィナーレを迎える。

その後、2026年2月28日と3月1日に香港・啓徳スタジアム、7日にシンガポール・ナショナルスタジアム、14日と15日にバンコクのナショナルスタジアム、21日にブラカンのフィリピン・スポーツ・スタジアムでアジアツアーを継続する予定だ。

◇エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダー。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。