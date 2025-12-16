IVE・リズ＆LE SSERAFIM・チェウォン、コラボステージ決定！“極上ハーモニー”に期待高まる

IVEのリズとLE SSERAFIMのチェウォンが、コラボレーションステージを披露する。

【写真】「人間離れ…」リズ、“レベルアップ”した美貌

12月19日午後7時15分から、仁川・松島コンベンシアにて「2025 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA」が開催される。MCはタレントのチャン・ドヨン、俳優ムン・サンミン、ILLITのミンジュが務め、ジャンルや世代を超えた全25組のアーティストが出演し、年末を彩る豪華ステージを予告している。

なかでも注目を集めているのは、IVEのリズとLE SSERAFIMのチェウォンによるコラボレーションステージだ。IVEでメインボーカルを務めるリズは、澄んだ音色と安定した高音、繊細な感情表現で高い評価を得てきた。また、LE SSERAFIMのリーダーを務める チェウォンも、透明感のある歌声と確かな歌唱力で多くのファンを魅了している。2人が披露する“最高のハーモニー”に期待が高まっている。

（写真提供＝OSEN）リズ、チェウォン

2人が披露する楽曲はIUの名曲『Never Ending Story』で、それぞれの唯一無二の歌声と感情表現がどのようなシナジーを生み出すのか、注目が集まる。2025年、世界中のK-POPファンから大きな愛を受けたIVEとLE SSERAFIMのコラボレーションで完成する特別なステージに、期待が高まっている。

「2025 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA」には、CNBLUE、10CM、ロイ・キム、パク・ソジン、JANNABI、Lovelyz、宇宙少女・ダヨン、NCT DREAM、NCT・マーク、NCT・ヘチャン、THE BOYZ、fromis_9、イ・チャンウォン、P1Harmony、STAYC、aespa、LE SSERAFIM、tripleS、KISS OF LIFE、n.SSign、EVNNE、CLOSE YOUR EYES、HITGS、Baby DONT Cry、AHOFら、全25組の多彩なアーティストが出演予定だ。

なお、「2025 KBS歌謡祭 Global Festival in KOREA」は、12月19日午後7時15分よりKBS 2TVで生放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇リズ プロフィール

2004年11月21日生まれ。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。デビュー曲『ELEVEN』をはじめ、『LOVE DIVE』『After LIKE』が3連続ヒットを記録し、一気に人気ガールズグループの仲間入りを果たした。グループではユジンと共にメインボーカルを務める。メンバーによると、恥ずかしがり屋だが、親しくなると気さくでおもしろい一面があるとのこと。

◇チェウォン プロフィール

2000年8月1日生まれ。2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。透き通るような歌声に定評があり、日本のバラエティ番組出演時には、ZONEのヒット曲『secret base 〜君がくれたもの〜』のフレーズをアカペラで歌ったことも。韓国では「グループ内で一番均整の取れた体形をしている」とされており、小さな頭や華奢なスタイルがたびたび話題となる。IZ*ONE解散後、2022年5月にLE SSERAFIMのリーダーとしてデビュー。