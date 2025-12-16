竹内涼真、金髪ロン毛パーマで雰囲気ガラリ「ギャップがすごい」「大人の色気」と注目集まる
【モデルプレス＝2025/12/16】俳優の竹内涼真が12月14日、自身のInstagramを更新。金髪パーマのロングヘア姿を披露し、話題となっている。
【写真】32歳人気俳優「勝男からのギャップがすごい」金髪ロン毛パーマ姿
竹内は、たくさんの赤い薔薇を背景に、金髪パーマのロングヘア姿でテーブルに肘をつき、カメラから目線を外して横を見ているショットを公開。「薔薇をどうぞ」とコメントし、「＃10dance」と俳優の町田啓太とともにW主演を務めるNetflix映画「10DANCE」（12月18日世界配信）のハッシュタグを添えている。
12月9日に最終回を迎えたばかりのドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS）で亭主関白思考だった海老原勝男役を好演し、黒髪短髪ビジュアルが記憶に新しい竹内。そんな彼の金髪パーマ姿に、ファンからは「勝男からのギャップがすごい」「大人の色気」「髪型似合ってる」「かっこよすぎ」「薔薇に負けない美しさ」などと驚きと絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
