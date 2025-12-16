『暴君のシェフ』俳優イ・チェミン、台湾ファンミーティングが開催3週間前に突如中止…「不可抗力的な事情」【全文】

俳優イ・チェミンの台湾ファンミーティングが中止となった。

イ・チェミンは、ドラマ『暴君のシェフ』の人気を追い風に、2026年1月4日、台北・国立台湾大学総合体育館で「2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ‘Chaem-into you’ in TAIPEI」を開催する予定だった。

しかし今月10日、台湾ファンミーティングの主催側は公式SNSを通じて、公演の中止を発表した。主催側は「不可抗力的な事情により、観客の皆さまに完成度の高い公演体験を提供することが難しいと判断し、本公演の中止をお知らせすることになった」と説明した。

続けて、「観客の皆さまに大きな失望をおかけすることとなり、心より残念に思っており、深くお詫び申し上げる」とし、「今回のイベント中止によって生じる不便や失望について、すべての方に心からお詫びする。長きにわたり寄せてくださったファンの皆さまのご支援とご理解に感謝しており、皆さまのご配慮とご同行は、私たちにとって非常に大きな意味を持つ」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）イ・チェミン

主催側は全額返金を案内するとともに、「改めて皆さまのご理解とご支援に感謝申し上げるとともに、またお会いできる機会があることを期待している」と伝えた。

ファンミーティング中止の理由については「不可抗力的な事情」と説明されたが、一部では「限韓令（韓流規制）」が影響したのではないかとの憶測も浮上した。しかし、これは事実ではないことが確認されている。

なお、イ・チェミンは10月のソウル公演を皮切りに、ジャカルタ、マニラ、バンコクなどでファンミーティングツアー「2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ‘Chaem-into you’」を開催してきた。

イ・チェミンの台湾ファンミーティング主催側による公式コメント全文は以下の通り。

2026年1月4日、台北・国立台湾大学総合体育館1階にて開催を予定しておりました「2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ‘Chaem-into you’ in TAIPEI」は、不可抗力的な事情により、観客の皆さまに完成度の高い公演体験を提供することが難しいと判断し、誠に残念ながら中止する運びとなりました。

観客の皆さまに大きな失望をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます。

今回のイベント中止によって生じる不便や失望について、すべての皆さまに心からお詫びいたします。長きにわたり寄せていただいたファンの皆さまのご支援とご理解に感謝しており、皆さまのご配慮とご支援は、私たちにとって非常に大きな意味を持ちます。

すでにチケットをご購入された方には、全額返金対応を行う予定です。返金に関する手続きは、チケット販売システムに掲載されている返金案内をご確認ください。

詳細な返金手続きについては、ibonチケットシステムのウェブサイトにてお手続きください。詳しい返金内容は、チケット販売ページまたはibonカスタマーセンターをご参照ください。

改めて、皆さまのご理解とご支援に感謝申し上げるとともに、またお会いできる機会があることを心より願っております。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・チェミン プロフィール

2000年9月15日生まれ。韓国・京畿道出身。身長190cm。高身長とアイドル級のビジュアルを併せ持つ人気若手俳優で、2021年にドラマ『ハイクラス〜偽りの楽園〜』でデビュー。以降も『時速493キロの恋』（原題）、『還魂：光と影』、『イルタ・スキャンダル 〜恋は特訓コースで〜』、『生まれ変わってもよろしく』に出演し、2024年6月公開のNetflixオリジナルシリーズ『ヒエラルキー』で主演を務めた。2022年9月から2024年5月にかけてKBSの音楽番組『ミュージックバンク』でMCを務め、IVEのウォニョン、LE SSERAFIMのホン・ウンチェと共演した。プライベートでは2024年3月、同じ2000年9月生まれで女優のリュ・ダインとの交際を認めた。