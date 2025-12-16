【フラッグシップ・サウンドウェーブ】 12月19日 先行予約開始予定 価格： 152,900円（予約価格） 196,680円（通常価格）

Robosen Japanは、ロボットトイ「フラッグシップ・サウンドウェーブ」の予約販売を12月19日から2026年1月18日の期間実施する。価格は152,900円。それ以降は196,680円で販売する。商品の発送は2026年4月からを予定している。

本製品は「戦え！ 超ロボット生命体トランスフォーマー」に登場するデストロンの諜報担当「サウンドウェーブ」の姿を自動変形が可能なロボットとして再現したもの。ロボットモードからカセットモードへ変形が可能で、目の前で動き回るという。

28個のサーボモーターと84個のマイクロチップ、6軸姿勢検知センサーを内蔵することで、安定した自動変形と歩行、レスポンスを実現している。また1984年に北米で放送された「The Transformers」で「サウンドウェーブ」を演じたフランク・ウェルカー氏による英語音声を収録している。

この他ブロックベースプログラミング、音声プログラミングなどのプログラミングモードを搭載。アクションをカスタマイズして遊べるという。またロボットモードで持たせることが可能なブラスター、オリジナルコインが付属する。

【オフィシャルPV】

(C) ＴＯＭＹ 「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。