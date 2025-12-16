【FW GUNDAM CONVERGE CORE サイコ・ガンダムMk-II】 12月16日13時より予約開始 2026年6月 発送予定 価格：4,950円

バンダイは、食玩フィギュア「FW GUNDAM CONVERGE CORE サイコ・ガンダムMk-II」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月16日13時より予約受付を開始する。発送は2026年6月を予定し、価格は4,950円。

本商品は「機動戦士Zガンダム」に登場した「サイコ・ガンダムMk-II」をFW GUNDAM CONVERGE COREシリーズで立体化したもの。2018年6月にリリースされた「FW GUNDAM CONVERGE EX22 サイコ・ガンダムMk-II」と「FW GUNDAM CONVERGE:CORE サイコ・ガンダムMk-II オプションパーツセット」から「サイコ・ガンダムMk-Ⅱ用有線サイコミュ式ビーム・ソード」と「腕部切り離し時の台座」セットにし、「CORE」ブランドで商品化されている。

劇中の威圧感あるディテールが再現され、新たにマーキングも各10ヶ所以上追加され、彩色も新たに設定されている。モビルフォートレス形態も変形機構と一部差し替えパーツによって再現することができる。

(C)創通・サンライズ