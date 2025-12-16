「終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−」（カンテレ・フジテレビ系）の第10話が、15日に放送された。

本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく姿を描くヒューマンドラマ。（＊以下、ネタバレあり）

許されざる恋と知りながら、真琴（中村ゆり）への気持ちにうそがつけなくなった樹は、利人（要潤）が法的手段に出ることを覚悟の上で真琴に思いを伝え、ついに2人の心は通じ合う。

同じ頃、ゆずは（八木莉可子）は海斗（塩野瑛久）の転職先が御厨ホールディングスの子会社であることを知る。ゆずはから相談を受けた樹もまた、これまでの被害者と海斗の状況が重なることに気付き心配するが…。

放送終了後、SNS上には、「どんな最終回が待っているのだろう。予告だけで胸がザワザワする」「最終回、一生懸命生きている人が報われることを願う」「いつもは穏やかで優しい鳥飼樹さんがあれだけの怒りをあらわにするとは。一体どんな終幕を迎えることになるのか」などのコメントが上がった。

また、「草なぎ剛さん、やっぱり演技がすごい。心にくる」「陸くんが作った イチゴサンド食べたいな」「サンドイッチがおいしそうだった」「利人が子どもを作りたがらなかったのは、御厨の後継者にしないためだったのか」などの声もあった。

そのほか、「海斗が倒れた時に、鳥飼さんたちが助けに来てくれたシーンがかっこよ過ぎた」「この脚本だと、演者の皆さんは大変だと思う」「中村ゆり、月城かなと、八木莉可子。不幸顔が似合う女優をよく集めたものだと感心する」といったコメントもあった。