Pingu™×KNT365第3弾♡環境に寄り添う大人可愛いニットバッグ

環境にも、使う人の気持ちにもやさしいライフスタイルを提案するKNT365から、世界中で愛されるPingu™とのコラボレーション第3弾が登場しました。愛らしいキャラクターと実用性を兼ね備えたバッグは、日常にすっとなじむ存在。冬の装いにも映える配色と、長く使える丈夫さが魅力です。持つだけで少し誇らしい気持ちになれる、サステナブルで心温まるラインアップに注目です♡

Pingu™×KNT365第3弾

スイス生まれのストップモーションアニメーション「Pingu™」は、2025年で45周年。今回のコラボレーションでは、冬のファッションにも合わせやすい配色と、編地で表現されたピングーたちの表情が魅力です。

国境や世代を越えて愛される世界観が、毎日のコーディネートにやさしい彩りを添えてくれます。

大容量からミニまで4型

Fourty PINGU™Beige

価格：8,250円（税込）

多色チェック柄から顔を出すピングーたちが印象的。マチ付きで大容量、ショルダーは長さ調整可能です。

Size：H31㎝×W31cm×Depth30cm×11cm（展開カラー：Beige）

Mam PINGU™Lt.Blue

価格：8,250円（税込）

KNT365最大容量。PCやA4も収納でき、通勤・通学から一泊旅行、マザーズバッグまで幅広く活躍します。

Size：H43㎝×W42cm×底マチ8cm（展開カラー：Lt.Blue）

Co-Knitty PINGU™Green

価格：7,700円（税込）

小ぶりながら収納力◎。お散歩やちょっとした外出、犬のお散歩バッグにもおすすめです。

Size：H20㎝×W20cm×底マチ6.5cm（展開カラー：Green）

Me-Knitty PINGU™Lt.Purple

価格：4,950円（税込）

スマホや鍵など必需品をスマートに持ち歩けるミニサイズ。ショルダー調整可能でコーデのアクセントに。

展開カラー：Lt.Purple

環境に配慮したものづくり

KNT365のバッグは、リサイクルペットボトル由来の再生ポリエステル糸を使用し、大阪の自社工場を中心に国内生産。

裁断や縫製工程を減らすことで材料ロスを抑え、輸送時のCO2削減にも配慮しています。自宅で洗濯でき、丈夫で長く使えるのも嬉しいポイントです。

毎日に寄り添うサステナブルバッグ

かわいさだけでなく、環境への思いやりと実用性を兼ね備えたPingu™×KNT365のコラボバッグ。通勤やお出かけ、休日のお散歩まで、365日そばに置きたくなる存在です。

お気に入りを選ぶことが、地球や未来につながる一歩に。ピングーが暮らす南極の氷を守るため、私たちにできることから始めてみませんか♪