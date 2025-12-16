『あそぼうサンリオキャラクターズ　きらめきかわいいブック　システムシール手帳特大号』（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664048

　知育ブック『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号』（扶桑社）がきょう16日、発売された。

【画像】ふかふかラメラメ！付録の“シール手帳”

　発売前から話題を集め、10万部の重版となった本作。スペシャルふろくとして、ふかふかでラメラメなカバーがかわいいシステムシール手帳が付く。シールページ1枚と、シール台紙が2枚、メモ3枚に、総柄OPP袋1枚がついたもりだくさんの手帳。

　とじこみふろくの「ねこみみ▲とびだすカード」は、大切な相手に渡すデザインにぴったり。切ってつくれる「ロリポップ▲メモ」や「てちょう▲ポケット＆メモ」は、システムシール手帳といっしょに使ってもかわいいデザインとなっている。

　本誌は、シール遊びや、ぬりえ、さがしえ、めいろ、ドリル、おはなし、クイズ、まちがいさがしなどをつかって、サンリオキャラクターズとたのしくあそびながら子どもの考える力を育てることができる。
（▲＝ハート）