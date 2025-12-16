自信とは裏腹の“意外な振る舞い”でファンを沸かせた。各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」の第1回が12月13日に放送。IMP.横原悠毅の登場シーンに注目が集まった。

【映像】IMP.横原、謙虚すぎる？ “そそくさ”入場シーン

第1回大会から連続参戦となった横原。前回もアイドルパワーを見せつける豪運で大会を大いに盛り上げたが、惜しくもファイナルテーブル6位で敗退していた。

そこから「多い時はほぼ毎日」（横原）、ポーカーに明け暮れ腕を磨き続けてきたという横原。事前番組でも自信に満ちたコメントを残していたが、この日放送された登場シーンでは軽く会釈をしながら足早に階段を降り、自ら拍手をして着席。他の出場者が堂々とポーズを決め登場する中で、横原らしい“謙虚すぎる”入場シーンとなった。

それでも、ABEMAでその様子を見守っていたファンからは「そそくさ出てきたw」「よこぴ、がんばれー」「カッコいい！」とコメントが。前回の活躍の記憶が新しい視聴者からも「男前がんばれー！」「期待してるぞ」とエールが飛んでいた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

