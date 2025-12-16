【算数クイズ】2、3、5、7、11に続く空欄に入る数字は？ 脳トレを習慣にしよう
数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！
一見シンプルですが、数字の特徴に気づけるかどうかがポイントとなる問題です。
ヒント：ある共通した性質をもつ数字が順番に並んでいます。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
この数列は、素数を小さい順に並べたものです。
2、3、5、7、11、13、17
素数とは、1と自分自身以外に割り切れない数のこと。
基本的な定義を知っていれば、スムーズに解ける問題でしたね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
