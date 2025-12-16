初級レベルの算数クイズ！ □に入る数字は、ある規則に従って決まっています。数字の並びをよく観察すれば、すぐに気づけるかも？ スキマ時間の脳トレにぴったりです。

数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！
一見シンプルですが、数字の特徴に気づけるかどうかがポイントとなる問題です。

問題：2、3、5、7、11、□、17

□に入る数字は何でしょうか？

ヒント：ある共通した性質をもつ数字が順番に並んでいます。

正解：13

正解は「13」でした。

▼解説
この数列は、素数を小さい順に並べたものです。

2、3、5、7、11、13、17

素数とは、1と自分自身以外に割り切れない数のこと。
基本的な定義を知っていれば、スムーズに解ける問題でしたね。

