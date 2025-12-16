高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。2025年12月16日に放送された第12週「カイダン、ネガイマス。」の第57回で金縛りに悩むヘブンのために大雄寺へお祓いにいった一同。その場で住職（伊武雅刀さん）が話した怪談が、ヘブンとトキの運命を変えることに…。その回で紹介された「子育て幽霊」のお話を再配信いたします。＊＊＊＊＊＊＊＊＊空前のホラーブームが起こっている昨今。実はその恐怖の根底には、私たちの多くが知る「怪談」があるといえるでしょう。誰もが知る怖い話、歴史的エピソードの中の怪奇譚、文豪にまつわる奇妙な実話……。もはや“名作”の域に達した話を、怪談の名手・吉田悠軌さんが厳選したのが『教養としての名作怪談』です。今回その本より「子育て幽霊」を紹介します。

戸を叩く音が

深夜、とっくに閉店した飴屋の戸を叩く音がする。

店主のＡさんが出てみると、外にいたのは見知らぬ女。ぼんやりとした顔で一文銭を差し出している。いくらＡさんが声をかけても、女は微動だにせず黙りこくったまま。

「まあ、うちの一文の飴を買いたいんだろうな、とは察したので」

不審がりつつも、Ａさんは硬貨と引き換えに飴を渡してあげた。すると次の夜もまた次の夜も、その女が店を訪れるようになった。

いつもぴったり同じ時間に店にやってきて、無言で一文銭を出し、飴を受け取るとどこかへ去っていく。まるでショート動画のリピート再生かのように、寸分たがわぬ動作を繰り返すだけなのだ。

女の後をついていくと

ただ七日目の夜だけは違っていた。女の行動が変化したのではない。無言で差し出す手の上から、一文銭がなくなっていたのである。



『教養としての名作怪談 日本書紀から小泉八雲まで』（著：吉田悠軌／ワン・パブリッシング）

「でも文句をつけるのも恐いじゃないですか。思わず無料で飴を渡したんですけど……」

さすがに怪しいぞと、こっそり女の後をつけてみた。

女は夜道をひたひた歩き、町はずれの寺へ入っていく。Ａさんも境内へ追っていくと、女の姿は煙のように消えてしまった。

「えっ、と驚いてその場所を確認したら」

そこは最近つくられた新しい墓だった。

そこにいたのは…

思わぬ事態に呆然としているうち、奇妙な音が聞こえることに気付く。墓の土饅頭の中で、かぼそい泣き声がこもっているのだ。

急いで近隣住人たちを呼び、墓の土を掘りかえす。座棺の桶を開くと、女の遺体が座りこむ恰好で葬られている。六夜にわたって飴を買いに来ていた、あの女だ。

「この前、妊娠中に亡くなった隣村のかみさんじゃないか」と誰かが叫んだ。

そこで甲高い声が響きわたった。亡骸の白装束の裾から、ちらちらと小さな手が覗いている。急いで遺体を持ち上げてみると、そこにいたのは。

「桃色の肌で元気に泣き叫ぶ、生きた赤ん坊でした」

飴の包み紙を見つけて

その周りに散らばる飴の包み紙を見て、Ａさんたちは状況を理解した。



（イラスト：『教養としての名作怪談 日本書紀から小泉八雲まで』より）

……身重のまま死んだこの女は、墓の中で赤子を産んだ。そして幽霊となり、副葬品の六文銭で飴を買っていたのだ。乳の出ない自分の代わりに、飴を舐めさせてこの子を生き長らえさせるため……。

赤子は寺に引き取られ、無事に育った。

長じた後には立派な高僧になったという。

※本稿は、『教養としての名作怪談 日本書紀から小泉八雲まで』（著：吉田悠軌／ワン・パブリッシング）の一部を再編集したものです。