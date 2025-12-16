¡Ö»ä¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡×²¬ÅÄ¾À¸¤È·ëº§¡õÇ¥¿±Ãæ¤Î¹âÈª½¼´õ¡¢ÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ª ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡© ¸ø³«
¡Ö»ä¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡×²¬ÅÄ¾À¸¤È·ëº§¡õÇ¥¿±Ãæ¤Î¹âÈª½¼´õ¡¢ÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ª ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡© ¸ø³«
ÇÐÍ¥¤Î¹âÈª½¼´õ¤µ¤ó¤Ï12·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¤ÈÉÁ¤«¤ì¤¿¥±¡¼¥
´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ä¤Å¤ë¹âÈª¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÆü¤ÏÂô»³¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡»ä¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤í¤¦¤½¤¯¤òÎ©¤Æ¤¿¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥±¡¼¥¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖHappy Birthday ¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ë¤ÆÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ¾À¸¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹âÈª¤µ¤ó¤Ï14Æü¤Ë34ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤Æ¤ë»Ñ¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¿´²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¹âÈª¤µ¤ó¡£±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¤Î¿á¤ÂØ¤¨Ã´Åö¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÍÄÆëÀ÷Ìò¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢7·î¤Ë¤Ï²¬ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÎÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é´¨¤¤Æü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
