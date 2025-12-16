気象庁は15日午後、山口県を含む九州に「高温に関する早期天候情報」を発表した。21日ごろから、10年に1度程度しか起きないような著しい高温になる可能性があるという。

九州北部地方（山口県を含む）高温に関する早期天候情報

12月21日ごろから、かなりの高温（かなりの高温の基準:5日間平均気温平年差＋2.8℃以上）

九州北部地方（山口県を含む）の向こう2週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、20日ごろからはかなり高くなる見込み。農作物の管理などに注意。また、今後の気象情報等に留意。

九州南部・奄美地方高温に関する早期天候情報（九州南部・奄美地方）

12月21日ごろからかなりの高温（かなりの高温の基準:5日間平均気温平年差＋3.0℃以上）

九州南部・奄美地方の向こう2週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、20日ごろからはかなり高くなる見込み。農作物の管理などに注意。また、今後の気象情報等に留意。

早期天候情報

その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報。6日先から14日先までの期間で、5日間平均気温が「かなり高い」「かなり低い」となる確率が30％以上、または5日間降雪量が「かなり多い」となる確率が30％以上と見込まれる場合に、以下に示すような情報を発表する。

