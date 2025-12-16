高齢者の心身の機能向上につなげる介護予防教室が4日、化粧品メーカー「資生堂」の福岡久留米工場（福岡県久留米市田主丸町鷹取）であった。60〜80代の男女約20人が参加し、日常生活でできる運動やメーク術を体験した。

同社と市が開催。家にひきこもりがちな高齢者に、運動やメークを通し健康寿命を増進し、外出や社会参加のきっかけを作る狙い。

参加者はまず、筋トレや有酸素運動を交互に行うサーキットトレーニングを体験。家でもまねできる椅子を使った足上げやスクワット、手の曲げ伸ばしの運動で汗を流した。

その後にはメーク講座もあった。「メークは気持ちが前向きになって脳も活性化する」と資生堂スタッフ。参加者は「眉頭と眉尻は同じ高さが目安」「リップは唇の中央から広げて塗る」などとレクチャーに従い、ファンデーションやアイシャドー、リップなどを順にした。終了後は「肌が明るくなった」「きれい」と笑顔が広がった。寺崎千鶴さん（66）は「気持ちも若返って、出かけたくなる。丁寧にコツを教えてもらって、毎日の楽しみができた」と話した。

教室は、来年1月22日と2月26日にも開催（内容は一部異なる）。事前に電話などで申し込む（応募多数の場合は抽選）。市長寿支援課＝0942（30）9207。

（杉野如海）