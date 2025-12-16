27年ぶりに復帰！ 横浜FMの新SDにOBの54歳が就任「歴史と伝統のあるクラブでの仕事に責任の大きさを感じています」
横浜F・マリノスは12月16日、来シーズンよりスポーティングダイレクターに鈴木健仁氏が就任することを発表した。
現役時代は日産FCファーム、横浜M、京都、G大阪、神戸、仙台で活躍。引退後は新潟のスカウトや福岡の強化部長などを歴任。今季まで千葉のゼネラルマネージャーを務めていた。
「98年途中にクラブを離れてから27年振りに戻る機会をいただきました」
クラブの公式サイトを通じて、新SDはコメント。決意を示した。
「日産FCファーム時代を含め、約９年間お世話になったF・マリノスに戻ってくることができ、大変光栄に感じるとともに、歴史と伝統のあるクラブでの仕事に責任の大きさを感じています。
選手・スタッフをはじめ、ファン・サポーター、パートナー・スポンサー、ホームタウンを含め、F・マリノスに関わるすべての皆さまが、横浜F・マリノスというクラブに誇りを持てるようなクラブ、チームとなれるよう尽力していきたいと思います。よろしくお願いいたします」
トリコロールに縁ある54歳が、新たなチャレンジに意欲を燃やしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
