【RIZIN】ABEMA PPV特典「RIZIN〜黎明期〜」冒頭5分公開 榊原CEO＆佐藤大輔氏＆所英男がトーク
12月31日開催の『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）のABEMA PPV購入特典映像「ボクらのRIZIN#1〜黎明期〜」の冒頭5分が、オリコンニュースのYouTubeチャンネルなどで公開された。
2015年のRIZIN旗揚げから始まった黎明期を語るのは、RIZINの榊原信行CEO、RIZIN総合演出の佐藤大輔氏、そしてRIZIN旗揚げから参戦する所英男の3人。榊原CEOは佐藤氏について、「この男がいなければ、お世辞でも何でもなく、PRIDEも、DREAMも、そしてRIZINも、きっとここまで多くの人に愛されてこなかったんじゃないかと。情熱と才能と……まあ、めんどくさい人ですよ」と紹介した。
また、先日行われた那須川天心と井上拓真によるボクシングWBC世界バンタム級王座決定戦について、榊原CEOが「あの試合を映像で総括するのに、僕からすると大輔って本当にすごいなって思った」と語ると、佐藤氏は「やっぱり敵がいると引き立つじゃないですか。敵がいなくなってしまうと、そこはなかなかしんどい部分もあります。PRIDEのときも、K-1があって、UWFやRINGSがあったからこそ、そのカウンターとしてPRIDEを打ち出しやすかった」と当時を振り返った。
2015年に行われたRIZIN旗揚げ大会『RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2015 さいたま3DAYS』で、才賀紀左衛門との試合に勝利した所に対し、佐藤氏は「おめでとうございます」と祝福しつつ、「でも、（才賀）紀左衛門に勝ってほしかったって気持ち、なかったですか？（笑）」と榊原CEOに問いかける。榊原CEOは、「勝ったところでスポットライト浴びずに、メディアはリングサイドで大声を上げていたあびる優ちゃんに食いつくというね…」と当時を回想。すると、佐藤氏も所に「あびる優の当て馬ですよ」と発言し、スタジオの笑いを誘った。
旗揚げ当時の貴重なトークの全編は、ABEMA PPVの購入者のみ視聴可能。「ボクらのRIZIN」は全3本で、「#2〜RIZIN成長期〜」のゲストは矢地祐介と斎藤裕、「#3〜RIZIN拡大期〜」のゲストは鈴木千裕と野村駿太が出演する。
ABEMA PPVの特典はそのほか、同大会の激闘を特別デザインした「RIZINカードコレクション 特別限定カード」。さらに、朝倉未来応援チケット」と「シェイドゥラエフ応援チケット」も販売され、特典は各選手のデジタル版「オリジナル限定シール」「オリジナルライコレカード」、実物版「オリジナル限定シール」「リアルライコレカード」の4点となる。
割引サービスとして今回から「団体割」を導入。購入者が友人を3人誘ってIDを入力すると、4人全員が1000円キャッシュバックされる。さらに、新規ABEMAプレミアム登録で4000円キャッシュバックも合わせると、5000円もキャッシュバックを受けることができる。ポイント還元ではなく指定口座に現金が振り込まれる。
ABEMA PPVのチケット価格は、通常版が前売7500円、当日7900円、アーカイブ6000円。「朝倉未来応援チケット」と「シェイドゥラエフ応援チケット」は前売で各8000円（すべて税込）。
