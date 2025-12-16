立憲民主党前代表の泉健太議員が１５日、室井佑月氏のＸにリプを寄せる形で、同党の米山隆一議員へ「米山さん、私も今回は佑月さんの言うことに従ってほしい」と呼びかけた。

米山議員の妻で作家の室井氏は１４日、Ｘで夫の米山議員へ「社会正義からデマなどを正していくことは意味がありますが、あなたを叩く市井の人に激怒し、粘着バトルしても、おもしろがる人がさらに増えるだけ。それより『昔のことまで持ち出して、そういうのやめなよ』と言ってくれる人を増やしていくべきです」と呼びかけていた。

この投稿のリプ欄には泉議員からのコメントが。「米山さん、私も今回は佑月さんの言うことに従って欲しい」と米山議員に呼びかけ「米山さんの高い政策能力と熱意を、誰かと言い合うことに使うのは本当にもったいない」と室井氏の訴えに同意。

そして「応援している人も理解者ももうたくさんいる。だから左様ならはもうやめて、社会を変える人と歩む投稿に時間を使おう」と呼びかけていた。

だが米山氏はこの投稿に「ＳＮＳでの情報発信に様々な意見はあるでしょうが、私の発信は１反緊縮／ＭＭＴの効果２日本の治安（外国人の影響）３税収・社会保障の必要性についてほんの少しでも何かを変えたのではないかと思います」「私は矜持を持って取り組んでいます」と反論していた。