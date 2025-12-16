韓国人が好む海外旅行先No.1に日本返り咲き、前年3割弱から大幅増　ロッテがアンケート調査

韓国人が2025年の1年間を振り返り、「最もよくやったこと」と「最も後悔していること」を挙げたアンケート結果が発表された。

ロッテメンバーズは11月20日から22日にかけて、リサーチプラットフォーム「ライム」を通じて韓国全国の成人1000人を対象にアンケート調査を実施した結果を12月16日に発表した。

調査によると、回答者の28％が2025年を振り返って「最もよくやったこと」として、「家族と過ごした時間」を挙げた。

次いで「定期的な運動」が27.2％と僅差で続き、「友人・知人と過ごした時間」が14.1％を記録した。一方、「最もよくできなかったこと」の最多は「財テク」で23.7％だった。

年末に贈るプレゼントの傾向は、現金と商品券が圧倒的に高かった。「現金や商品券を贈りたい」という回答が35.6％で、「（現金や商品券を）もらいたい」という回答も41.5％に達した。

現金や商品券以外で贈りたいプレゼントとしては、健康食品（8.2％）、衣類（5.5％）、マフラー・手袋（5.1％）の順だった。

もらいたいプレゼントとしては、情報技術（IT）機器（6.7％）、ジュエリー（5％）、衣類（4.5％）が挙げられた。

回答者の43.3％は、年末に休息や旅行などの計画を立てていると答えた。これは前年より12.9ポイント上昇した数値だ。

計画の内容では「家で休む」が41.3％で最も多かった。続いて国内旅行（39.5％）、年末パーティー（33％）、文化生活（29.6％）、海外旅行（19.6％）の順だった。

旅行先の好みでは、韓国国内の場合、済州島（チェジュド）が32.2％で最も高かった。続いて江陵・束草（カンヌン・ソチョ／20.5％）、釜山（プサン／13.5％）、大田（テジョン／5.3％）が後に続いた。

これは、昨年末の江陵・束草18％、ソウル11.5％、済州・浦項（ポハン）がそれぞれ9％だった状況とは異なる様相を示している。

海外旅行先では、日本が45.9％で最も人気を集めた。続いて東南アジア（28.2％）、ヨーロッパ（7.1％）、アメリカ州（5.9％）の順となった。

（写真＝photoAC）

前年は東南アジア（25.6％）、日本（24.4％）、アメリカ州（16.7％）、ヨーロッパ（15.6％）という順だっただけに、こちらも1年間で韓国国民の傾向が大きく変化したようだ。

（記事提供＝時事ジャーナル）