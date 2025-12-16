大塚七海1st写真集より、青ビキニショットや初ランジェリーカットを含む5点の先行カット解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NGT48・大塚七海の1st写真集（2026年2月13日発売）より、先行カット第2弾が解禁となった。

■大塚七海自身もカメラを持参

NGT48のメンバーとして、11thシングル「希望列車」でWセンターのひとりを務めるなど、グループの顔として活躍中の大塚七海。今回公開されたのは、新潟・佐渡島の海の桟橋での爽やか＆鮮やかな青ビキニショットや、大塚自身初挑戦となったランジェリーカットなど、計5点。

優しく微笑む健康美溢れる水色、オトナの色気漂う黒のランジェリーと、それぞれ異なる魅力を放つカットや、早朝に撮影した浴衣に眼鏡姿の“寝起き”感のあるナチュラルな姿も。また撮影には自身のカメラも持参し、空いた時間に撮影。写真集のどこかに大塚の撮影したカットも使われる予定だ。

今回の撮影に際し、自身も積極的にアイデアを出して取り組んだ、まさに大塚の気持ちが詰まった一冊となっている。

なお、写真集公式Xでは、写真集の最新情報の他に、撮影時のメイキングカットなどを随時更新中。

(C)KADOKAWA／写真：岡本武志

■書籍情報

2026.02.13 ON SALE予定

『NGT48 大塚七海1st写真集（仮）』

■イベント情報

『発売記念！お渡し会イベント』

[2026年]

02/22（日） 東京・書泉ブックタワー秋葉原

02/23（月・祝） 東京・書泉ブックタワー秋葉原

02/28（土） 新潟・紀伊國屋書店 新潟店

