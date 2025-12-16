福山雅治が自身のInstagramにて、B’zの稲葉浩志との2ショットを公開。あわせて、コラボ楽曲「木星 feat. 稲葉浩志」のジャケットビジュアル解禁を予告し、ファンを喜ばせている。

同楽曲は、福山が主演を務める『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（12月24日公開）の主題歌で、映画の公開日と同日に配信リリースされる。

■シルエットで切り取られた福山雅治＆稲葉浩志、静かな存在感を放つ1枚

投稿されたのは、強い光を背にしたふたりのシルエットが浮かび上がるモノクロ調の写真。スーツ姿と思われる福山と稲葉が並び立ち、右側の福山は稲葉との間にカメラを構え、左側の稲葉はポケットに手を添えるようにして堂々と立っている。

顔立ちははっきりと写っていないものの、立ち姿や佇まいだけで伝わる存在感はさすがのひと言。余白を生かしたシンプルな構図も印象的で、写真全体に静かな美しさが漂っている。

投稿には「明日正午、『木星 feat. 稲葉浩志』ジャケット公開。暫しお待ちください。福」と短くコメントが添えられ、「#フォトグラファーは嶌村吉祥丸さん」とのハッシュタグも記されている。

この投稿に、ファンからは「シルエットだけでかっこよすぎる」「シルエットまで素敵」「最高」「オーラがすごい」「鳥肌立った」「震えて待ちます」「楽しみすぎる」といった声が続々と寄せられている。

12月16日正午に解禁されるジャケットビジュアルに、期待は高まるばかりだ。

