【速報】妊娠出産めぐる福間香奈女流六冠の要望叶う 将棋連盟が「重複したら対局者変更」のタイトル戦規定を削除
日本将棋連盟は、女流棋士の福間女流六冠の会見を受け「妊娠・出産」に関するタイトル戦の規定を変更しました。
将棋の福間香奈女流六冠は先週、日本将棋連盟が今年4月に施行した「産前6週・産後8週にタイトル戦の日程が一部でも重複する場合、対局者を変更する」という規定について「妊娠・出産に伴う合理的な配慮がされていない」として、規定の見直しを求め記者会見を開きました。
日本将棋連盟は15日に緊急常務会を開き、この規定について削除し、妊娠・出産が対局日の変更理由に該当すると規定に明示して、可能な限りの日程調整を行うことを決めました。
本件に関しまして、日頃から将棋界を支えてくださっているファンの皆様、関係者の皆様にご心配とご不安をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
妊娠・出産を含む人生のさまざまな局面において、棋士・女流棋士が安心して対局に臨むことができる環境を整えることは、将棋連盟の責務であると強く認識しております。
今回の見直しを一つの出発点とし、検討委員会での議論や女流棋士、主催者、ファンの皆様のお声を真摯に受け止めながら、より良い制度と運営体制の構築に全力で取り組んでまいります。