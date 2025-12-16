【きょうから】Mrs. GREEN APPLE、ローソン「一番くじ」第3弾12・16発売 ぬいぐるみマスコットほか…ラストワン賞は「ドームライト」【各賞一覧】
Mrs. GREEN APPLEのメジャーデビュー10周年を記念した一番くじ「一番くじ Mrs. GREEN APPLE MAGICAL WINTER」が、きょう16日朝7時より、ローソンで販売開始となった。1回750円（税込）。
【画像】ミセスの世界観が詰まった「ドームライト」ほか、「一番くじ」（一覧）
ぬいぐるみマスコット、タペストリー、ストール、マグカップ、アクリルチャーム、メタルチャーム、タオル、ステーショナリーコレクション、ドームライトをラインナップ。
A賞は一番くじで初登場となるMrs. GREEN APPLEのぬいぐるみマスコット。一番くじオリジナルブランド「PUNY BEANS」デザインのころっとかわいいビジュアルが特徴的となっている。
B賞はアニバーサリーベストアルバムのコンセプトフォトを楽しめるタペストリー。キャンバス地の風合いでビジュアルを引き立てたアイテムとなっている。
C賞は、秋冬のお出かけにピッタリなストールをラインナップ。肩から羽織る、ひざ掛け、マフラーといったように、さまざまな用途で身に着けて楽しむことができる。
D賞は、取っ手がついた、Mrs. GREEN APPLEの世界観が楽しめるマグカップ。E賞は、中でパーツがシャカシャカと動く姿がかわいらしいアクリルチャーム。10周年記念、ならびにアニバーサリーベストアルバムのコンセプトフォトデザインや、MV内に出てくる印象的なアイテムがデザインされている。
F賞のメタルチャームは、ジャケット写真4種、メンバー3種のデザイン。メンバーデザインはシリコンリングが付属しており、傘などにも付けられる。
ほかにも、楽曲やメンバーをデフォルメしてデザインしたジャガードタオルや、「立体メモ」「レターセット」「クリアファイル＆ステッカーシート」のステーショナリーコレクションといったアイテムが続く。
最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は、部屋を幻想的に彩るラメ入りドームライト。A賞と同仕様のぬいぐるみマスコット3種セットが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定。
■等級一覧
・A賞：ぬいぐるみマスコット(全3種) 約13cm
・B賞：キャンバス地タペストリー(全1種) A2サイズ
・C賞：ストール(全1種) 約160cm
・D賞：とってもミセスなマグカップ(全1種) 約8cm
・E賞：シャカシャカアクリルチャーム(全9種) 約6cm
・F賞：メタルチャーム(全7種) 約5cm
・G賞：ジャガードタオル(全6種) 約23cm
・H賞：ステーショナリーコレクション(全6種)
立体メモ 約9cm／レターセット 封筒 約16cm／便箋 A5サイズ、クリアファイル A4／ステッカーシート 約12cm※立体メモ／レターセット／クリアファイル＆ステッカーシートのいずれかを選べる。デザインは選べない。
●ラストワン賞：ドームライト 約14cm
●ダブルチャンスキャンペーン：ぬいぐるみマスコット3種セット（合計1000個、約13cm）
※賞品とパッケージは、A賞と同仕様となる。
【画像】ミセスの世界観が詰まった「ドームライト」ほか、「一番くじ」（一覧）
ぬいぐるみマスコット、タペストリー、ストール、マグカップ、アクリルチャーム、メタルチャーム、タオル、ステーショナリーコレクション、ドームライトをラインナップ。
B賞はアニバーサリーベストアルバムのコンセプトフォトを楽しめるタペストリー。キャンバス地の風合いでビジュアルを引き立てたアイテムとなっている。
C賞は、秋冬のお出かけにピッタリなストールをラインナップ。肩から羽織る、ひざ掛け、マフラーといったように、さまざまな用途で身に着けて楽しむことができる。
D賞は、取っ手がついた、Mrs. GREEN APPLEの世界観が楽しめるマグカップ。E賞は、中でパーツがシャカシャカと動く姿がかわいらしいアクリルチャーム。10周年記念、ならびにアニバーサリーベストアルバムのコンセプトフォトデザインや、MV内に出てくる印象的なアイテムがデザインされている。
F賞のメタルチャームは、ジャケット写真4種、メンバー3種のデザイン。メンバーデザインはシリコンリングが付属しており、傘などにも付けられる。
ほかにも、楽曲やメンバーをデフォルメしてデザインしたジャガードタオルや、「立体メモ」「レターセット」「クリアファイル＆ステッカーシート」のステーショナリーコレクションといったアイテムが続く。
最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は、部屋を幻想的に彩るラメ入りドームライト。A賞と同仕様のぬいぐるみマスコット3種セットが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定。
■等級一覧
・A賞：ぬいぐるみマスコット(全3種) 約13cm
・B賞：キャンバス地タペストリー(全1種) A2サイズ
・C賞：ストール(全1種) 約160cm
・D賞：とってもミセスなマグカップ(全1種) 約8cm
・E賞：シャカシャカアクリルチャーム(全9種) 約6cm
・F賞：メタルチャーム(全7種) 約5cm
・G賞：ジャガードタオル(全6種) 約23cm
・H賞：ステーショナリーコレクション(全6種)
立体メモ 約9cm／レターセット 封筒 約16cm／便箋 A5サイズ、クリアファイル A4／ステッカーシート 約12cm※立体メモ／レターセット／クリアファイル＆ステッカーシートのいずれかを選べる。デザインは選べない。
●ラストワン賞：ドームライト 約14cm
●ダブルチャンスキャンペーン：ぬいぐるみマスコット3種セット（合計1000個、約13cm）
※賞品とパッケージは、A賞と同仕様となる。