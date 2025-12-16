TBS系「大晦日オールスター体育祭」に出演

12月31日にTBS系で放送される「大晦日オールスター体育祭」に、米プロバスケットボール（NBA）・レイカーズの八村塁の参戦が決定。まさかの大物現役アスリートの登場に、ファンも「さすがに大物ゲストすぎる」「これはびっくり」など驚きの声をあげている。

現役アスリートも多数登場して、年末を盛り上げる同番組。公式Xは今年の第一弾出演者を発表した。その中には、世界最高峰の舞台でレブロン・ジェームズらスター選手と共に戦う八村の名前があった。八村は今季、開幕スタメンを果たすなど、ここまで24試合に出場している。

この予告にはX上の日本ファンからも「豪華なラインナップ」「は、八村塁!!」「八村がいったい何をやるんだろうか？」「八村塁選手が出るみたいです！？これはびっくり」「八村来るなら見るしかない」「塁はさすがに大物ゲストすぎる」「八村来るのえぐいなw」「まじか！？八村が出るのか！」「八村！？」など、歓喜の声があがっていた。

番組には今年開催された世界陸 上東京大会で活躍した中島佑気ジョセフや山本有真、勝木隼に加え、ウルフ・アロンや角田夏実、山下美夢有の出演が伝えられている。



