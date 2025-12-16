浜崎あゆみ、ゴージャスミニスカ衣装姿にファン熱狂「圧倒された」「レベチの美しさ」
【モデルプレス＝2025/12/16】歌手の浜崎あゆみが12月14日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装姿を公開した。
【写真】47歳歌姫「レベチの美しさ」ミニスカ×ニーハイ衣装で美脚スラリ
浜崎は「Yoyogi Countdown Live 2025-2026のリハーサルまで残り約10日」と12月30日、31日に国立代々木競技場第一体育館にて開催されるライブが近づいていることを英語で報告。「TAの皆さん、聖地で一緒にロックンロールする準備はできていますか？」と英語で呼びかけ、写真家の嘉茂雅之氏とtetsuya mitomo氏が撮影したステージ写真を公開した。美しいスタイルが際立つ上半身がビスチェ型のミニのキラキラ衣装にニーハイブーツを身にまといパフォーマンスをする姿などを載せている。
この投稿に、ファンからは「歌姫」「世界一美しい」「熱気が伝わってくる」「迫力がすごい」「圧倒された」「レベチの美しさ」「かっこよすぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆浜崎あゆみ、ミニスカ衣装披露
◆浜崎あゆみの投稿に反響
