『ケロロ軍曹』16年ぶりの劇場版最新作、タイトル発表！ 再集結したケロロ小隊が地球を守る？ 特報解禁
アニメ『ケロロ軍曹』の20周年記念プロジェクトとして製作される劇場版新作のタイトルが発表。あわせてティザービジュアルと特報映像が解禁された。
【動画】『ケロロ軍曹』16年ぶりの劇場版最新作、特報をチェック！
1999年より「月刊少年エース」（KADOKAWA）で連載中の漫画家・吉崎観音による大人気作品『ケロロ軍曹』。2004年4月にアニメ放送がスタートしてから20周年を迎えた2024年4月1日には、公式YouTubeチャンネルにてアニメ化20周年の新プロジェクト再始動が発表。そして、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として、劇場版としては2010年以来16年ぶりとなる新作『ケロロ軍曹』が2026年夏に公開されることが決定した。
脚本・総監督は、ドラマ『勇者ヨシヒコ』シリーズ（テレビ東京系）や映画『銀魂』シリーズ、『今日から俺は!!劇場版』などで独特な笑いのセンスが話題となり、業界内外で高い評価を得ている福田雄一。監督は追崎史敏、キャラクターデザインは小池智史、アニメーション制作はBN Picturesが担当。これまで『ケロロ軍曹』を支えてきたスタッフ陣に“福田節”が加わり、新たな『ケロロ軍曹』が帰ってくる。
本日、劇場版最新作のタイトルが公開された。そのタイトルは『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』。さらに、ティザービジュアル、特報映像、タイトルロゴも解禁された。
公開されたティザービジュアルには、タキシードに身を包んだケロロ小隊が、宇宙に敷かれたレッドカーペットを歩く姿が描かれている。壮大な宇宙を背景に、ケロロ小隊が劇場版を祝福する華やかなビジュアルだ。
また、特報映像では、冒頭にテレビアニメ第1話を彷彿とさせる、上空に浮かぶUFOから降り立つ5匹の宇宙人の姿が映し出される。そして「ペコポンの諸君、久しぶりに帰ってきたであります！」というセリフから一転、居候先である日向家で掃除をするケロロ軍曹の姿へと切り替わる。
地球侵略などどこへやら、怠惰な日々を送っていたケロロだが、ある日、渋谷が新たな侵略者によって大パニックに陥っていることを知る。「侵略は我輩の専売特許！ 負けてたまるか〜！」と闘志を燃やすケロロは、果たして地球侵略を阻止できるのか？ そして、映像の最後に映し出される謎の文字の意味とは…。
ギロロ伍長、タママ二等兵、クルル曹長、ドロロ兵長をはじめとするケロロ小隊に加え、日向冬樹、日向夏美、西澤桃華、アンゴル・モア、サブロー、東谷小雪といったお馴染みのキャラクターも勢揃い。『ケロロ軍曹』史上最大のスケールで描いた作品となっている。
あわせて、中田譲治（ギロロ伍長役）、子安武人（クルル曹長役）、草尾毅（ドロロ兵長役）、斎藤千和（日向夏美役）、平松晶子（日向秋役）といった主要キャスト陣から、劇場版への期待を込めたコメントも到着している。
さらに、ケロロ軍曹役の渡辺久美子、タママ二等兵役の小桜エツコがパーソナリティを務めるアニメ公式ラジオ『ケロロ軍曹のケロッ！とラジオ』第3回が、12月16日21時に公式YouTubeチャンネル「ケロロチャンネル」で公開される。ゲストにはギロロ伍長役の中田譲治を迎え、『ケロロ軍曹』放送当時の思い出や、劇場版最新作への意気込みを語る。
そして、12月19日よりムビチケ前売券（カード／オンライン）が販売決定した。オンラインの購入特典は、スマホ壁紙（ティザービジュアル）となる。
アニメ映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』は、2026年夏公開。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ギロロ伍長役：中田譲治
原作漫画の連載は続いていますし、YouTubeチャンネル、そしてグッズ開発と努力してきた皆さま、そして変わらず、新しくファンになって下さる皆さまのお陰で劇場版をお届けすることができてありがたいことです。
以前より支えてくださっている追崎さん、小池さん、音響監督の鶴岡さんなど心強いスタッフさん、そして新たに福田監督を迎えた新生『ケロロ軍曹』がどんな化学反応を起こすのか私も楽しみにしております。その点もお楽しみに！ ぜひ劇場へ足を運んでくださいね。どうぞよろしくお願いします！
■クルル曹長役：子安武人
16年ぶりに『ケロロ軍曹』の新作劇場アニメが帰って来る！ テレビアニメは20年前くらいになるから、気がつくとそんなに月日が流れていたのかと驚嘆する。今やクルルを子安が演じていたのかと、これまた驚嘆するみなさんもいるかと思いますが、キャストは本当に超豪華で、再びそのメンバーで命を吹き込むことができるかと思うと今からとても楽しみです！ 知ってる人も知らない人もぜひご覧下さい。きっと素敵な思い出になりますよ。
■ドロロ兵長役：草尾毅
アニメ20周年プロジェクト『ケロロ軍曹』劇場版新作2026年夏公開決定！ 久しぶりの「ケロロ小隊」。さてさて、いったいどんな内容になるのか？いつもより存在感をアピールできたらいいなぁ（笑）。お楽しみにでござる。
■日向夏美役：斎藤千和
デビュー間もない私が毎週あの歴戦のレジェンド先輩たちに囲まれ、楽しく騒がしく幸せなアフレコを経験させていただいた『ケロロ軍曹』の日々。今でも折々で思い出し、心の支えとなり、まさに私の青春であり宝物です。やっと巡ってきた恩返しのターン！ どんなお返しができるかな？ 先輩方との久しぶりのアフレコが今から楽しみ過ぎて、夏美と一緒に心の底からワクワクしています！
■日向秋役：平松晶子
ケロちゃんたちと、また会える!? しかも「新劇場版」で!!! あらあらあらー♪嬉し過ぎるビックリです!!!
『ケロロ』は、原作が面白いのはモチロンですが、役者チームも、遊びの熱量があふれていて、笑い多めの現場でした♪ 時を経て、再び、またみんなと『ケロロ』作品を作れるなんて最高過ぎでしょ（ハート）。お久しぶりの皆さんも、初めましての皆さんも、ぜひぜひ楽しんで頂けると嬉しいです（^-^）♪ 私もみんなと会えるのを楽しみにしてまーす（ 〃▽〃）。
秋ママ
